'Çirkin şansı bu olsa gerek'! Gibi'nin bıçkın delikanlısı Feyyaz Yiğit'in eşi...

'Çirkin şansı bu olsa gerek'! Gibi'nin bıçkın delikanlısı Feyyaz Yiğit'in eşi...

Ölümlü Dünya, Cinayet Süsü, Gibi Gibi projelerde izleyicisine kahkahalar attıran oyuncu Feyyaz Yiğit'in eşini görenler, güzelliği karşısında hayrete düştü.

Exxen'de yayınlanan Gibi dizisinin yıldızı Feyyaz Yiğit, son dönemin ilgiyle takip edilen oyuncuları arasında.

Özel hayatını ekranlardan uzak yaşayan Yiğit'in eşi Sedef İnanç, duru güzelliğiyle görenleri büyüledi.

Reklam sektöründe çalışan İnanç, takipçilerinin yorum yağmuruna tutuldu.

Hacettepe Üniversitesi'nde Grafik bölümünde okuyan Yiğit, aslında eşiyle aynı mesleği yapıyordu.

Reklam ajansında çalışırken Okan Bayülgen ile tanışan Feyyaz Yiğit, Disko Kralı programının kamera arkası ekibinde yer aldı.

FEYYAZ YİĞİT'İN EŞİ

Senaristlik tecrübesi de bulunan Feyyaz Yiğit; Ölümlü Dünya, Cinayet Süsü, Menajerimi Ara gibi yapımlarda rol aldı.

Şimdilerde Gibi dizisiyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun Sedef İnanç ile mutlu bir evliliği bulunuyor.

2018 yılında dünyaevine giren çift, sosyal medya yakından takip ediliyor. Takipçileri çiftin fotoğraflarına "Çirkin şansı bu olsa gerek", "Duru güzellik" gibi yorumlar yapıyor.

İşte Feyyaz Yiğit ve eşinden kareler...