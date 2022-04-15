Çıta Everest'e kadar çıktı! Volkan Demirel'in eşi Zeynep vücudunu saran daracık şortuyla akıl aldı.. 'Of of'

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, spor tarzıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Güzelliği ve fiziği ile kusursuz gözüken Zeynep Demirel için, "Çıta Everest'e çıktı" denildi.

9 Temmuz 1989 yılında dünyaya gelen Zeynep Sever Demirel, 2009 yılında Miss Belçika güzeli seçildi.

18 yaşında tanıştığı Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel ile 21 Eylül 2010 yılında evlenen Zeynep Sever, 2 kız çocuğu dünyaya getirdi.

Yade ve Yeda adında iki kızı olan ve şu sıralar TRT ekranlarında yayınlanan Seksenler'de oynayan Zeynep Demirel,oyunculuk performansı ile herkesi şaşırttı.

Amelie karakteri ile karşımıza çıkan ve oyunculuğu beğenilen Zeynep Demirel, sosyal medyanın ise en aktif isimleri arasında yer alıyor.

Spora karşı ayrı bir tutkusu olduğu bilinen ve sosyal medyadan cesur karelerini yayınlayan Zeynep Demirel'den bir poz daha geldi.

Kusursuz fiziğini ve karın kaslarını gösteren genç isim, "Aman yenge Volkan görmesin" tarzında esprili yorumlar aldı.

Zeynep Demirel'in spor tarzı

Volkan Demirel'e her fırsatta destek olan ve ailesiyle ilgili paylaşımları sosyal medyadan yapan Zeynep Demirel, eğlenceli kişiliğiyle öne çıkıyor.

Instagram'ın hikaye kısmından kızlarıyla ilgili eğlenceli anlarını yayınlayan Zeynep Demirel, kusursuz fiziğini göstermeyi ise ihmal etmiyor.

Instagram paylaşımlarıyla adeta bir fenomen haline gelen Zeynep Demirel, spor yaptığı anları paylaştı.

Spor yaptığı andaki karesini ve kıyafetini yayınlayan Demirel, bir anda mercek altına alındı ve gündem oldu.

Mini şortu ve sütyeniyle ayna karşısında poz veren Zeynep Sever Demirel'in düzgün fiziği dikkat çekti.