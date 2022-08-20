Civan Canova kimdir, nereli ve kaç yaşında? Civan Canova neden öldü?

Civan Canova kimdir, nereli ve kaç yaşında? Civan Canova neden öldü?

Ünlü oyuncu Civan Canova 67 yaşında hayatını kaybetti.Peki kimdir Civan Canova? İşte hayatı..

Ünlü oyuncu Civan Canova 67 yaşında hayatını kaybetti.Oyuncu Civan Canova geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan yaptığı açıklamada akciğerinde kitle tespit edildiğini açıklamıştı. 67 yaşındaki oyuncu Canova bugün hayatını kaybetti.

Civan Canova'nın hayatını kaybetmesinin ardından oyuncunun hayatı merak konusu oldu.Hayatını kaybeden usta oyuncu birçok dizi ve sinema filminde rol almıştı.

Civan Canova Kimdir?

Ahmet Civan Canova 28 Haziran 1955 yılında Ankara'da dünyaya geldi.Küçük yaşta anne ve babası ayrılan ünlü oyuncu anneannesi tarafından büyütülmüştür.Annesi babasından ayrıldıktan sonra Kartal Tibet ile evlendi.

İlkokul yıllarında Ankara Radyosu'nda babasının yönetmenlik yaptığı Radyo Çocuk Saati’nde ufak rollerde yer aldı.Üvey babası Kartal Tibet Civan Canova'yı film setlerine götürerek oyunculuk ile tanıştırdı.

1974 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne kaydoldu.1977 senesinde öğrenci olduğu dönemde Şerif Gören'in yönettiği Nehir isimli filmde rol aldı.

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, oyun yazarı, senarist ve tiyatro yönetmeni olan Civan Canova 1979 yılında Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak birçok projede rol almıştır.

1990'lı yıllarda yazmaya başladığı tiyatro oyunları ile birçok ödül almayı başardı.Yıllarca birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu 2006 yılında rol aldığı Eve Dönüş filmindeki işkenceci polis rolüyle Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü alma başarısı göstermiştir.

Birçok dizi ve film projesinde rol alan usta oyuncu son olarak Show TV'de ekranlara gelen Üç Kuruş isimli dizide rol almıştı.