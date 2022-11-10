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    CNN Türk canlı yayınına kedi sürprizi

    Tarafsız Bölge programında ABD'deki ara seçimlerin konuşulduğu esnada yayına giren Donbas isimli kedi, yayına renk kattı.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 14:34
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 14:42
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    CNN Türk canlı yayınına kedi sürprizi

    CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programının 'Donbas' isimli kedisi, sık sık gündem oluyor.

    Kanalda çalışanlar tarafından sahiplenilen ve beslenen kediye, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz nedeniyle Donbas ismi verildi.

    Kendini konuklara sevdiriyor

    Zaman zaman yayına girerek konuklara kendini sevdiren kedi, renkli görüntülere sahne oluyor.

    Son olarak dün akşam ekranlara gelen programda, konuklar ABD'de yapılan ara seçimi değerlendirdi.

    CNN Türk canlı yayınına kedi sürprizi #1

    İlgiyi üzerine çekti

    Bu sırada Donbas yeniden stüdyoya girdi.

    Kendini sevdirmeye çalışan sürpriz kedi, konuyu dağıtarak tüm ilgiyi üzerine çekti.

    CNN Türk canlı yayınına kedi sürprizi VİDEO

    CNN Türk canlı yayınına kedi sürprizi #2

    CNN Türk canlı yayınına kedi sürprizi #3

    CNN Türk canlı yayınına kedi sürprizi #4


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