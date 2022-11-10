Tarafsız Bölge programında ABD'deki ara seçimlerin konuşulduğu esnada yayına giren Donbas isimli kedi, yayına renk kattı.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programının 'Donbas' isimli kedisi, sık sık gündem oluyor.

Kanalda çalışanlar tarafından sahiplenilen ve beslenen kediye, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz nedeniyle Donbas ismi verildi.

Kendini konuklara sevdiriyor

Zaman zaman yayına girerek konuklara kendini sevdiren kedi, renkli görüntülere sahne oluyor.

Son olarak dün akşam ekranlara gelen programda, konuklar ABD'de yapılan ara seçimi değerlendirdi.

İlgiyi üzerine çekti

Bu sırada Donbas yeniden stüdyoya girdi.

Kendini sevdirmeye çalışan sürpriz kedi, konuyu dağıtarak tüm ilgiyi üzerine çekti.

CNN Türk canlı yayınına kedi sürprizi VİDEO

