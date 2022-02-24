Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın masasına bir anda kedi çıktı. Donbas adını verdikleri kedi yayına renk katarken, Ahmet Hakan da araya girdi.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında kedi sürprizi yaşandı.

KANALIN MASKOTU "DONBAS" YAYINA GİRDİ

Kanal personeli tarafından beslenen ve adını Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz nedeniyle Donbas koydukları kedi, tam da krizi konuştukları sırada ekranda kendini gösterdi.

Ahmet Hakan'ın masasına çıkan Donbas, konukları gülümsetirken kimi de kediyi fotoğrafladı.

CNN Türk canlı yayınını kedi bastı - VİDEO