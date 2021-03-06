CNN Türk muhabirine canlı yayında küfür

Eminönü’ndeki yoğunluğu anlatan muhabire yanından geçen kişi tarafından sözlü tacizde bulunuldu. O anlar anbean canlı yayına yansıdı.

Türkiye’de normalleşme sürecinin başlamasıyla hafta sonu kısıtlamaları kısmi olarak kaldırıldı.

Turuncu bölgede yer alan İstanbul’da da uzun zamandır hafta sonunun keyfini süremeyenler, kendini sokağa attı.

CANLI YAYINDA KÜFÜR

Sabahın erken saatlerinden itibaren gözde mekanlar dolup, taşarken; yoğunluk da dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul kalabalığını görüntülemek isteyen CNN Türk muhabiri Sema Akbulut ve kameraman arkadaşı Eminönü’ndeydi.

Eminönü'nde canlı yayında küfür eden vatandaş İZLE

MUHABİRİ HEMEN YAYINDAN ALDILAR

Buradan canlı yayına katılan Sema Akbulut, son durumu paylaşırken, yanına yaklaşan bir kişinin sözlü tacizine uğradı.

"Ne çekiyorsun ne? A...k... ne çekiyorsun?" şeklinde küfürler savuran tacizcinin sesi, canlı yayında duyulunca da Sema Akbulut ekrandan alındı.

Haber spikeri ise duydukları karşısında kısa bir şok yaşarken, hemen toparlamaya çalıştı.