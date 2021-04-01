İBB Başkanı İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'ye Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden bahsedilen Tarafsız Bölge'de, ketenin hangi yöreye ait olduğu da tartışma konusu oldu.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'In sunduğu Tarfasız Bölge'de gündeme dair konular ele alındı.

KETE HANGİ YÖRENİN YEMEĞİ

Programda Hakan Bayrakçı, Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi ziyaret etmesini yorumlarken, ketenin hangi yöreye ait olduğu da tartışıldı.

Siyasetten bunalan konukların ara verdiği bahiste, konuklar ketenin, Kars, Erzurum, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Doğu Karadeniz ve hatta Wikipedia'da Ermeni yemek kültüründe de yer aldığına değinildi.

En sonunda stüdyodakiler, ketenin bu coğrafyada farklı şekil ya da adlarla olsa da, yöre mutfaklarında yer aldığında fikir birliğine vardı.

Programın konuklarından Ömer Lütfü Avşar da Mahruze Teyze'den kendilerine kete göndereceğini söyledi.

CNN Türk yayınında kete kimin tartışması-Video