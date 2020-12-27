CNN Türk canlı yayınında Hakan Bayrakçı'nın sarf ettiği 'nah' sözcüğü tartışma konusu oldu. Bayrakçı, TDK'ya göre nah sözcüğünün küfür ya da hakaret olmadığını söyledi.

Semiha Şahin'in sunduğu CNN Türk Masası'nda gündeme dair konular ele alınırken, programın konuklarından kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı'nın bir yorumunda kullandığı sözcük tartışma konusu oldu.

HDP'LİLERE "NAH ALIRSINIZ" DEDİ

Hakan Bayrakçı, bazı HDP'li siyasetçilerin, terör örgütü ile bağlantıları olduğu için bu kadar fazla oy aldıkları gibi bir yanılgı içinde olduklarını söylerken "Nah alıyorsunuz diyecektim ama, vatandaşa ayıp olacak" dedi.

"KÜFÜR YOK, ÖZÜR DİLEMEM GEREKİRSE DİLERİM"

Hakan Bayrakçı'nın 'nah' ifadesi sonrası moderatör Semiha Şahin kendisini uyardı. Hakan Bayrakçı da "Burada bir küfür yok. RTÜK kuralları gereği özür dilemem gerekirse dilerim." dedi.

CNN Türk yayınında 'nah' tartışması-Video

HAKAN BAYRAKÇI: "NAH, TDK'YA GÖRE KÜFÜR DEĞİL"

Programın ilerleyen bölümlerinde Hakan Bayrakçı, 'nah' sözcüğünün Türk Dil Kurumu'na göre küfür olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Nah, TDK'ya göre bir küfür değildir. İsteyen bakabilir. Anlamı 'al, bak, işte'. Bir küfür de hakaret de değildir."

"Algı yanlış, Nah kelimesi Türkçe'de de Osmanlıca'da da 'Al, bak, işte' anlamına gelir. Al, burada yazıyor anlamındadır."