CNN Türk Masası'nda konuklar, gündemin ağırlığına okudukları türkü ve şiirlerle mola verdiler.

Semiha Şahin'in sunduğu CNN Türk Masası'nda gündeme dair konular tartışılırken, programın sonunda geleneksel hale gelen "edebiyat-müzik molası"na geçildi.

Programın bu bölümünde kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı'nın yerine meslektaşı Murat Gezici yer aldı.

TÜRKÜ SÖYLEDİLER, ŞİİR OKUDULAR

Gazeteciler Mehmet Metiner ve Şaban Sevinç, söyledikleri türkülerle, Metin Özkan ve Murat Gezici de okudukları şiirlerle geceye renk kattı.

CNN Türk yayınında siyasi tartışmaya türkü ve şiir molası-Video

METİNER'DEN "NEREDESİN SEN"

Mehmet Metiner, merhum Neşet Ertaş'ın Neredesin Sen türküsünü seslendirdi.

Şaban Sevinç de sözleri Ahmet Orhan Arıtan'a, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait olan ve birçok ünlü sanatçının seslendirdiği 'Ömrümüzün Son Demi' adlı şarkıyı, birkaç gün önce hayatını kaybeden Hüner Coşkuner'e ithafen söyledi.

MURAT GEZİCİ'DEN NAZIM HİKMET ŞİİRİ

Metin Özkan da şair Ali Kınık'ın 'Kanadı Kırık Kartal' şiirini okudu.

Murat Gezici ise ünlü şair Nazım Hikmet Ran'ın Davet şiirini okudu.

Moderatör Semiha Şahin de Orhan Veli Kanık'ın 'Deniz Kızı' şirrini okudu.