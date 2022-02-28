CNN Türk'ün paylaştığı görüntüler oyun videosu çıktı

CNN Türk'ün dün akşamki canlı yayında "Kiev'den geceye dair sıcak bir görüntü" diyerek servis edilen görüntülerin, oyun videosu olduğu çıktı.

Rusya'nın Ukrayna operasyonu beşinci gününe girerken, sosyal medya ve basındaki bilgi kirliliği de dikkat çekiyor.

Gerçekliği teyit edilemeyen görüntü ve fotoğrafların yanı sıra geçmişte dünyanın farklı yerlerinde çekilen çok sayıda video da yeni gibi servis ediliyor.

OYUN VİDEOSU ÇIKTI

CNN Türk'ün de canlı yayında "Geceye dair sıcak bir görüntü" diye servis ettiği görüntülerin, bir Twitter kullanıcısı tarafından 16 Ocak'ta paylaşılan oyun videosu olduğu ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER, KİEV'DEN DENİLDİ

Moderatör Yasin Erçağlayan, "Uçaksavar atışlarının yoğun şekilde yapıldığı geceye dair sıcak bir görüntü" ifadelerini kullanırken, görüntülerin Kiev'den olduğunu iddia etti.