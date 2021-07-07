'Çoban Ailesi' devri kapanıyor! Arka Sokaklar'ın 'Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan ayrılıyor iddiası...

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban’ı canlandıran Özgür Ozan, 15 yıl sonra yeni bir projede rol almayı kabul etti. Böylece Hüsnü Çoban Arka Sokaklar'dan ayrılıyor iddası güçlendi.

Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan, 15 yıldır Kanal D’nin fenomen yapımında başrolü üstleniyor.

Arka Sokaklar’dan önce Çocuklar Duymasın dizisinin Selami’si olarak izleyici karşısına çıkan Özgür Ozan, yıllar sonra yeni bir projede rol almayı kabul etti.

Çocukluğundan bu yana dizide Tekin Çoban olarak anılan Onur ve Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliş karakterine can veren Yüsra Geyik de sezon finali bölümünde diziye veda eden isimler oldu.

Haberlerin akabinde Hüsnü Çoban karakterinin de veda edeceği iddiaları güçlendi. Peki Ozgür Ozan Arka Sokaklar'dan ayrılacak mı? İşte ayrıntılar..

HÜSNÜ ÇOBAN (ÖZGÜR OZAN) ARKA SOKAKLAR'DAN AYRILACAK MI?

'Kanal D Arka Sokaklar yeni sezonu ne zaman başlıyor' derken ekranların en uzun solujklu dizisinin hayranlarını çok üzecek bir haber geldi. Dizide Komiser Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan’ın artık dizide olmayacağı öne sürüldü.

Özgür Ozan, yeni sezonda Netflix platformunda yayımlanacak olan Aşk Taktikleri isimli yapımda rol alacak.

Bu iddialar sonrasında oyuncunun gelecek sezon Arka Sokaklar dizisinde yer alıp almayacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.