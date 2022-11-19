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    • Çocuklar Duymasın'ın Emine'sini şimdi gören tanıyamıyor! Melek Şahin'in dekolteli fotoğrafları büyüledi

    Çocuklar Duymasın'ın Emine'sini şimdi gören tanıyamıyor! Melek Şahin'in dekolteli fotoğrafları büyüledi

    Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin'in karısı Emine'yi canlandıran Melek Şahin'in son hali görenleri şaşırttı. Şahin'in dekolteli fotoğrafları büyük beğeni aldı.
    • 19.11.2022 - 13:07
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    Çocuklar Duymasın'ın Emine'sini şimdi gören tanıyamıyor! Melek Şahin'in dekolteli fotoğrafları büyüledi

    Bir dönem ekranlara damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin'in karısı Emine'yi canlandıran Melek Şahin, değişimiyle görenleri şaşırttı. Ünlü oyuncuyu görenler "Emine'ye ne olmuş böyle?" yorumlarında bulundu.

    Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin karakteriyle özdeşleşen Alpaslan Özmol'un Kuruluş Osman kadrosunda katılmasıyla beraber, eşi Emine'yi canlandıran Melek Şahin'in şimdilerde neler yaptığı merak edildi.

    Çocuklar Duymasın ın Emine sini şimdi gören tanıyamıyor! Melek Şahin in dekolteli fotoğrafları büyüledi #1

    Sinema, tiyatro ve dizi oyunculuğu yapan Melek Şahin 11 Şubat 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünden mezunu olan ismin ilk olarak televizyonda yayınlanan Ayrılsak da Beraberiz dizisinde rol aldığı bilinmektedir.

    Çocuklar Duymasın ın Emine sini şimdi gören tanıyamıyor! Melek Şahin in dekolteli fotoğrafları büyüledi #2

    Sonrasında Çocuklar Duymasın dizisinde ön plana çıkan ve Çaycı Hüseyin'in karısını canlandıran isim, sosyal medyayı aktif kullanmaktadır.

    Dekolteli pozlarına beğeni yağdı

    Çocuklar Duymasın'ın sempatik oyuncularından Melek Şahin'in son hali ise görenleri şaşırttı. Dekolteli fotoğrafları ve tatil pozlarıyla beğeni toplayan isme sosyal medyada da takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı.

    Çocuklar Duymasın ın Emine sini şimdi gören tanıyamıyor! Melek Şahin in dekolteli fotoğrafları büyüledi #3

    İşte Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'in son hali...

    Çocuklar Duymasın ın Emine sini şimdi gören tanıyamıyor! Melek Şahin in dekolteli fotoğrafları büyüledi #4

    Çocuklar Duymasın ın Emine sini şimdi gören tanıyamıyor! Melek Şahin in dekolteli fotoğrafları büyüledi #5

    Çocuklar Duymasın ın Emine sini şimdi gören tanıyamıyor! Melek Şahin in dekolteli fotoğrafları büyüledi #6

    Çocuklar Duymasın ın Emine sini şimdi gören tanıyamıyor! Melek Şahin in dekolteli fotoğrafları büyüledi #7

    Çocuklar Duymasın ın Emine sini şimdi gören tanıyamıyor! Melek Şahin in dekolteli fotoğrafları büyüledi #8

    Çocuklar Duymasın ın Emine sini şimdi gören tanıyamıyor! Melek Şahin in dekolteli fotoğrafları büyüledi #9

    Çocuklar Duymasın ın Emine sini şimdi gören tanıyamıyor! Melek Şahin in dekolteli fotoğrafları büyüledi #10

    Çocuklar Duymasın ın Emine sini şimdi gören tanıyamıyor! Melek Şahin in dekolteli fotoğrafları büyüledi #11


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