Çocuklar Duyması'nın Emine'sinin 5 yıllık eski eşi Seksenler'den çıktı! Meğer boylarınca oğulları varmış...

Çocuklar Duymasın isimli dizide Emine karakterine hayat veren Melek Şahin'in eski eşi, kendisi gibi oyuncu çıktı. Yakından tanıdığımız o isim şimdilerde Seksenler dizisinde yer alıyor.

16 Ocak 2002'de yayın hayatına başlayan ve yıllar içinde birçok kez yayınlanan Çocuklar Duymasın, Türk dizi tarihinin efsaneleri arasında yer alıyor.

Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Ayşecan Tatari, Furkan Kızılay ve Zeyno Günenç Özgür Ozan gibi isimleri bir araya getiren dizi, konusuyla herkesin beğenisini kazanmayı başarmıştı.

Başrol oyunları dışında da projede yer alan birçok oyuncu göz doldurmayı başarırken, bu isim Emine'ye hayat veren Melek Şahin oldu.

11 Şubat 1971 yılında İstanbul'da doğan ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'nden mezun olan Şahin, 1996 yılında Necmi Yapıcı ile evlendi.

Melek Şahin gibi oyuncu olan ve sayısız projede yer alan Necmi Yapıcı, şimdilerde TRT ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde boy gösteriyor.

1996 - 2001 yılları arasında evli kalan çiftin Emre adında bir oğulları bulunurken, bu ikilinin evli olduğunu bilmeyenler ise şoke oluyor.

BOYUNDA OĞULLARI VAR

Necmi Yapıcı ve Melek Şahin'in evliliğinden Emre adında bir oğulları dünyaya geldi. Oldukça yakışıklı bir delikanlı olan Emre, sosyal medyadan hem annesi hem de babasıyla ayrı ayrı pozlar paylaşıyor.

Melek Şahin ayrıldıktan sonra yeniden evlenmezken, Necmi Yapıcı ise ikinci evliliğini yaptı.

2016 yılında Nihan Durukan ile evlenen Yapıcı, eşine aşık ve mutlu bir yaşamı var. Oğluyla paylaştığı karelerle dikkati çeken Yapıcı, sosyal medyanın aktif isimlerinden birisi.

Necmi Yapıcı'nın oğlu Emre'yi görenler ise babasına benzediğine dair yorumlar yapmayı ihmal etmiyor.