Çocuklar Duymasın'ın Havuç Kafa'sıydı! Survivor Furkan'ın çocukluğuna ışınlanıyoruz...

Telefon takıntısı ve soğuk esprileri ile hafızalara kazınan Çocuklar Duymasın'ın "Havuç"u Furkan Kızılay, şimdilerde Survivor All Star kadrosunda. Çocukluk halleri ise izleyicilerin gündeminde...

Taş fırın erkeği Haluk, personel müdürü Meltem, dominant teyze Gönül, light erkek Selami, çaycı Hüseyin...

Bir dönemin efsane dizilerinden Çocuklar Duymasın'ın lakaplarıyla meşhur olan karakterleri adeta hafızalara kazındı. Bir de bonusu var: Havuç kafa!

Sürekli telefon istemesi ve haylazlıklarıyla ailenin aksiyon ihtiyacını karşılayan Havuç, ekranlarda büyüyenlerden.

31 yaşındaki Furkan Kızılay, yıllarca oynadığı Havuç karakteri ile görsel açıdan uyumluluğunun yanı sıra, resmen birlikte olgunlaştı.

FURKAN KIZILAY'IN HAVUÇ ZAMANLARI

Şimdilerde Survivor All Star 2022 kadrosunda yarışan oyuncunun o halleri, izleyicilerin kafasında nostajlik anlara neden oluyor.

Seyirciler, "Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u" hakkında sıklıkla aramalar yapıyor. İşte Furkan Kızılay'ın çocukluğu ve Havuç halleri...