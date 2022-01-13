Çocuklar Duymasın'ın minik Duygu'su büyüdü, anne bile oldu! İşte şirinlik abidesi kızı...

Çocuklar Duymasın'ın minik Duygu'su büyüdü, anne bile oldu! İşte şirinlik abidesi kızı...

Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterine hayat veren Ayşecan Tatari, Edip Tepeli ile evlendi. Evlendikten kısa bir süre sonra anne olan Tatari, kızına Müjgan adını verdi.

2002-2019 yılları arasında yayınlanan ve herkesin sevdiği bir aile dizisi olan Çocuklar Duymasın, şimdilerde oyuncuları ile gündeme geliyor.

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın yer aldığı dizide oynayan Ayşecan Tatari ile Furkan Kızılay, kocaman oldu.

Dönemin en ünlü çocuk oyuncularından olan Ayşecan Tatari evlenirken, Furkan Kızılay ise Survivor yarışmasına katıldı.

Dizide Duygu karakterine hayat veren Tatari, Çocuklar Duymasın dizisinden sonra ekranlarda gözükmedi.

Eğitimi için yurt dışına giden ve sadece tiyatro sahnelerinde seyircisinin karşısına çıkan Ayşecan Tatari, Destan dizisinin yıldızı Edip Tepeli ile evlendi.

Sosyal medyayı aktif kullanan Tatari, kızı Müjgan'la olan karelerini paylaşıyor ve sıklıkla takipçilerini bilgilendiriyor.

ÇOCUKLAR DUYMASI'NIN DUYGU'SU ANNE OLDU

Çocuklar Duyması'nın Duygu'su Ayşecan Tatari, kızı Müjgan'la olan karelerini sosyal medyadan yayınlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde kızının birinci yaşını kutlayan Tatari'nin, ailesiyle çektirdiği pozları takipçilerinden beğeni ve yorum aldı.

Zamanını kızını büyütmeye adayan oyuncunun yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.

"SİZİN DANGALAKLIĞINIZ YÜZÜNDEN"

Ayşecan Tatari, eşi Edip Tepeli ve bebeğiyle gittikleri restoranda yaşadıkları olayı sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı.

Kızının bağırsak geçirgenliği nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiğini ifade eden Tatari şu ifadeleri kullandı;

Delireceğim! Yemin ediyorum delireceğim! 1 aylık çok katı bir diyetim var. Gittiğim her yerde şefe kadar gidiyorum. Laktoz, gluten, domates, biber listemi sayıyorum. Şefe gidiyorum bakın...

Garsonlara sordum yetmedi, şefe sordum. Siparişimi verdim, tadı değişik gelince çağırıp, "Kusura bakmayın manyak gibi soruyorum tereyağ olabilir mi?" dedim.

"Hayır." dedikten 2 dakika sonra gelip "Evet, 10 gündür tereyağ koyuyorlarmış..." diyor. Siz gıda işi yapıyorsunuz. Konu sağlık! Sizin dangalaklığınız benim kızımın bağırsağında kanama yapıyor. Gerizekalısınız hepiniz!"