Çocuklar Duyması'nın Şükrü'sü bakın şimdilerde hangi mesleği yapıyor...

Çocuklar Duyması'nın Şükrü'sü bakın şimdilerde hangi mesleği yapıyor...

Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin'in arkadaşı olan ve Şükrü karakterine hayat veren Şükrü Koruyucu, şimdilerde herhangi bir projede yer almıyor. Oyuncunun asıl mesleği ise herkesi şaşırttı.

İlki 2002 yılında yayınlanan ve bir efsane haline gelen Çocuklar Duymasın, yıllar sonra birkaç defa daha karşımıza çıktı.

Dizinin hem konusu hem de oyuncuları herkesin favorisi olurken, bazı oyuncular yeniden gündem oldu.

Başrollerini Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Meriç Acemi, Zeyno Günenç ve Furkan Kızılay gibi oyuncuların paylaştığı dizide Çaycı Hüseyin ve arkadaşı Şükrü, eğlenceli halleriyle ön plana çıktı.

Dizide Şükrü karakterine hayat veren Şükrü Koruyucu ise uzun süredir herhangi bir yapımda yer almadı.

Uzun süredir herhangi bir yapımda yer alarak ekranlara çıkmayan oyuncunun asıl mesleği, duyanları bir hayli şaşırttı.

ŞÜKRÜ KORUYUCU'NUN MESLEĞİ NEDİR?

Çocuklar Duymasın'da oynayan Şükrü Koruyucu'nun asıl mesleği ortaya çıktı.

Koruyucu, Darıca Belediyesi'nde şoför olarak çalışıyor ve 3. Lig'de oynayan Darıcaspor futbolcularını maçlara taşıyor.

Konu hakkında açıklama yapan oyuncu esprili bir dille, "Taşıdığı futbolculardan daha ünlü olan tek şoför benim herhalde." dedi. Oyuncunun mesleğini duyan dizi hayranları ise şaşkınlığını gizleyemedi.

ÇOCUKLAR DUYMASIN'A NASIL BAŞLADI

Çocuklar Duyması'na katılmasının bir tesadüf olduğunu söyleyen Şükrü Koruyucu, "Birol Güven’in prodüksiyon şirketinde çalışıyordum. Çaycı Hüseyin’in yanına iri bir adam aranıyordu. Cüssemden ötürü dikkat çektim sanırım." dedi.