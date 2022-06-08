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- Çocuktan Al Haberi'nin çakıl bebeği Nisan büyüdü, şarkıcı oldu! 'Geleceğin popstarı'
Çocuktan Al Haberi'nin çakıl bebeği Nisan büyüdü, şarkıcı oldu! 'Geleceğin popstarı'
- Haber Merkezi
- 08.06.2022 - 13:29
- Güncelleme : 08.06.2022 - 13:43
İlk olarak 1998 yılında Berna Laçin’in sunumuyla Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Çocuktan Al Haberi programı ardından Evrim Akın'ın sunumuyla devam etti.
22 Eylül 2019 yılında final yaparak ekrana veda eden programın konsepti, 3 ile 5 yaş arasındaki çocuklara yöneltilen sorularla ilerliyordu.
Ailelerin sevdiği programlar arasında yer alan Çocuktan Al Haberi'nde bazı çocuklar cevapları ve sempatiklikleriyle öne çıktı.
Ozamanlar 3 yaşında olan Nisan Aktaş, anlattığı masallarla herkesi kendine hayran bırakan isimlerden oldu.
Tatlı diliyle izleyenleri ekrana kiliteyen Nisan Aktaş, cevaplarıyla da programa damgasını vurdu.
Nisan'ın kurduğu birbirinden mantıklı cümleler sosyal medyayı hayrete düşürdü.
2014 doğumlu Nisan, yarışmada Çakıl Bebek olarak akıllarda kaldı.
Çakıl Bebek Nisan, şarkıcı oldu
Şimdilerde 8 yaşında olan Nisan'ın son halini görenler şoke oldu. Oldukça büyüdğü görülen Nisan, müzik sevgisini stüdyoya taşıdı.
"Gece biter, gündüz biter ama sevgi asla bitmez" sözlerini şarkıya çeviren Nisan, müzik sektörüne merhaba dedi.
Müzik konusunda eğitim alan Nisan Aktaş'ı gören takipçileri, "geleceğin starı" yorumunda bulundu.
İşte Çocuktan Al Haberi'nin Nisan'ı...