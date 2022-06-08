Petrol
121.59
0.85%
Euro
18.4736
2.78%
Dolar
17.164
2.45%
Altın
1.019
2.20%
Borsa
2654
0.24%
Bitcoin
522.553
5.29%
BTXN Coin
11.22
-2.00%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Çocuktan Al Haberi'nin çakıl bebeği Nisan büyüdü, şarkıcı oldu! 'Geleceğin popstarı'

    Evrim Akın'ın sunduğu Çocuktan Al Haberi programıyla milyonlara kendini sevdiren Nisan Aktaş, büyüdü. Şarkı söyleyen minik Nisan'ın son hali, herkesi şoke etti.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 13:29
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 13:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çocuktan Al Haberi'nin çakıl bebeği Nisan büyüdü, şarkıcı oldu! 'Geleceğin popstarı'

    İlk olarak 1998 yılında Berna Laçin’in sunumuyla Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Çocuktan Al Haberi programı ardından Evrim Akın'ın sunumuyla devam etti.

    22 Eylül 2019 yılında final yaparak ekrana veda eden programın konsepti, 3 ile 5 yaş arasındaki çocuklara yöneltilen sorularla ilerliyordu.

    Ailelerin sevdiği programlar arasında yer alan Çocuktan Al Haberi'nde bazı çocuklar cevapları ve sempatiklikleriyle öne çıktı.

    Ozamanlar 3 yaşında olan Nisan Aktaş, anlattığı masallarla herkesi kendine hayran bırakan isimlerden oldu.

    Tatlı diliyle izleyenleri ekrana kiliteyen Nisan Aktaş, cevaplarıyla da programa damgasını vurdu.

    Nisan'ın kurduğu birbirinden mantıklı cümleler sosyal medyayı hayrete düşürdü.

    2014 doğumlu Nisan, yarışmada Çakıl Bebek olarak akıllarda kaldı.

    Çakıl Bebek Nisan, şarkıcı oldu

    Şimdilerde 8 yaşında olan Nisan'ın son halini görenler şoke oldu. Oldukça büyüdğü görülen Nisan, müzik sevgisini stüdyoya taşıdı.

    "Gece biter, gündüz biter ama sevgi asla bitmez" sözlerini şarkıya çeviren Nisan, müzik sektörüne merhaba dedi.

    Müzik konusunda eğitim alan Nisan Aktaş'ı gören takipçileri, "geleceğin starı" yorumunda bulundu.

    İşte Çocuktan Al Haberi'nin Nisan'ı...

    Çocuktan Al Haberi nin çakıl bebeği Nisan büyüdü, şarkıcı oldu! Geleceğin popstarı #1

    Çocuktan Al Haberi nin çakıl bebeği Nisan büyüdü, şarkıcı oldu! Geleceğin popstarı #2

    Çocuktan Al Haberi nin çakıl bebeği Nisan büyüdü, şarkıcı oldu! Geleceğin popstarı #3

    Çocuktan Al Haberi nin çakıl bebeği Nisan büyüdü, şarkıcı oldu! Geleceğin popstarı #4

    Çocuktan Al Haberi nin çakıl bebeği Nisan büyüdü, şarkıcı oldu! Geleceğin popstarı #5

    Çocuktan Al Haberi nin çakıl bebeği Nisan büyüdü, şarkıcı oldu! Geleceğin popstarı #6

    Çocuktan Al Haberi nin çakıl bebeği Nisan büyüdü, şarkıcı oldu! Geleceğin popstarı #7

    Çocuktan Al Haberi nin çakıl bebeği Nisan büyüdü, şarkıcı oldu! Geleceğin popstarı #8


    İlginizi Çekebilir

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü omuzlarını açtı, yırtmacını gösterdi! Son kareleri Instagram'ı salladı...
    Medya

    Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü omuzlarını açtı, yırtmacını gösterdi! Son kareleri Instagram'ı salladı...

    Anne Glenconner'dan Tacın Gölgesindeki Olağanüstü Hayatım: Nedime
    Kitap

    Anne Glenconner'dan Tacın Gölgesindeki Olağanüstü Hayatım: Nedime

    Görüş Bildir