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    Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'si kocaman oldu, değişti! Yemek yemeye doyamıyordu, son hali olay...

    Çocuktan Al Haberi programı ile karşımıza çıkan Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit, tatlılığı ile herkesin kalbini çelmişti. Programda yemek aşkını sık sık dile getiren Efe'nin son hali herkesi şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 17:24
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    Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'si kocaman oldu, değişti! Yemek yemeye doyamıyordu, son hali olay...

    3 Aralık 2016 tarihinde Show TV'de Evrim Akın'ın sunumu ile ekrana gelen Çocuktan Al Haberi, 22 Eylül 2019 yılında final yaparak ekrana veda etti.

    3 ile 5 yaş arasındaki çocuklara yöneltilen sorularla ilerleyen yarışma, herkesin sevdiği ve eğlenceli programlar arasında yer aldı.

    Yarışmaya gelen konuklardan ziyade dikkati çeken çocuklar arasında olan Efe Koçyiğit, herkesin sempatisini kazandı.

    Yemeğe olan aşkı, konuşması ve Çitos Efe lakabıyla sempatik tavırlar sergileyen Efe Koçyiğit, bir dönem oldukça popülerdi.

    Herkesin konuştuğu çocuk Efe, ortadan kayboldu ve son hali yıllar sonra yeniden gündem oldu.

    Çitos Efe büyüdü

    Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'in son hali dikkat çekti. Şimdilerde 11 yaşında olan Çitos Efe'nin aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.

    Efe'nin son halini görenler şaşkınlığını gizleyemezken, bazıları değiştiğini bazıları ise değişmediğini söyledi.

    Tatlılığı ve sempatikliği değişmeyen Efe, şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Yeniden ekranda olup olmayacağı bilinmeyen Efe Koçyiğit'in son hali sosyal medya üzerinden gündem oldu.

    Çocuktan Al Haberi nin Çitos Efe si kocaman oldu, değişti! Yemek yemeye doyamıyordu, son hali olay... #1

    Çocuktan Al Haberi nin Çitos Efe si kocaman oldu, değişti! Yemek yemeye doyamıyordu, son hali olay... #2

    Çocuktan Al Haberi nin Çitos Efe si kocaman oldu, değişti! Yemek yemeye doyamıyordu, son hali olay... #3

    Çocuktan Al Haberi nin Çitos Efe si kocaman oldu, değişti! Yemek yemeye doyamıyordu, son hali olay... #4


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