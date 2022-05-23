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    Çok Güzel Hareketler 2 izleyicileri çok üzülecek! Final tarihi belli oldu

    Çok Güzel Hareketler 2 adlı komedi programının ne zaman sezon arası vereceği merak ediliyordu. Birbirinden özel skeçleriyle milyonları güldüren Çok Güzel Hareketler 2'nin sezon finali tarihi netleşti.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 13:03
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 13:04
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    Çok Güzel Hareketler 2 izleyicileri çok üzülecek! Final tarihi belli oldu

    BKM Mutfak imzalı komedi programı Çok Güzel Hareketler 2, birbirinden komik ve eğlenceli skeçleriyle pazar akşamlarını renklendirmeye devam ediyor.

    Sözleşmesi sona erdiği için yayın hayatına başladığı Kanal D ile yollarını ayırıp Star TV'ye geçiş yapan Çok Güzel Hareketler 2, her bölümüyle milyonları gülme krizine sokuyor.

    Genel sanat yönetmenliğini oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği programın ne zaman sezon arası vereceği merak ediliyordu.

    Program, resmi YouTube adresi üzerinden sezon finali fragmanını izleyicilerle paylaştı.

    120. bölümde sezonu kapatıyor

    Sunuculuğunu Eser Yenenler'in üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2'nin sezon finali fragmanı yayınlandı.

    Her hafta birbirinden eğlenceli ve kahkaha dolu bölümleriyle seyirciyi ekran başına kilitleyen Çok Güzel Hareketler 2, 29 Mayıs Pazar akşamı yayınlanacak 120. bölümle birlikte sezonu kapatacak.

    Çok Güzel Hareketler 2 izleyicileri çok üzülecek! Final tarihi belli oldu #1


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