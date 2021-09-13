Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman başlıyor? Yayın günü değişti!

Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman başlıyor? Yayın günü değişti!

Kanal D ekranlarında yayınlanan komedi programı Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman başlıyor? İşte yeni yayın günü...

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın, sunuculuğunu ise Eser Yenenler’in üstlendiği Kanal D'nin sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler 2 için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

2019'dan bu yana ekranda olan Çok Güzel Hareketler, 3. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Birbirinden eğleneceli skeçlerin yer aldığı programın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı hayranları tarafından merak ediliyor.

Peki Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman başlıyor? İşte Çok Güzel Hareketler 2 yeni yayın günü...

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen eğlence programı Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni sezonu 13 Eylül 2021 Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlıyor.

Yenilenen 20 kişilik oyuncu kadrosuyla, seyircisine eğlence dolu bir sezon yaşatacak olan Çok Güzel Hareketler 2, günü ve gündemi incelikli işleyen skeçleri ile seyircisini yine ekran başına kilitleyecek.

Yayın öncesi çok heyecanlı olduğunu anlatan Eser Yenerler, ''Çok Güzel Hareketler 2'de yenilenmiş bir kadro var ve ekibin enerjisi çok yüksek. Bu senenin mizah açısından çok daha eğlenceli ve yüksek enerjili geçeceğini düşünüyorum.'' dedi.