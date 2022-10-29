Çok Güzel Hareketler 2'de büyük aşk! O isim gönlünü Mecnun'un Leyla'sına kaptırdı....

Çok Güzel Hareketler 2'de büyük aşk! O isim gönlünü Mecnun'un Leyla'sına kaptırdı....

Çok Güzel Hareketler 2'den Cenan Adıgüzel ile Deniz Işın'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkili yayılan dedikodular sonrası, birlikte çektirdikleri kareyi yayınladı.

BKM Mutfak imzalı ve 2019 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Eser Yenenler'in sunuculuğunda devam ediyor.

20 Mart 2022 tarihinde ekrana gelen 110. bölümden itibaren ise Star TV'de yayınlanmaya başlayan ÇGHB, yeni sezona yeni oyuncularla başladı.

Uzun zamandır Çok Güzel Hareketler Bunlar'da yer alan bazı oyuncular kadrodan ayrılırken, bazıları ise hala devam ediyor.

Bu devam eden oyuncular arasında yer alan Cenan Adıgüzel, performansı ile akılalra kazınan bir isim..

Çok Güzel Hareketler Bunlar seyircisi tarafından sevilen Cenan Adıgüzel, şimdilerde yeni bir aşkla gündeme geliyor.

Yaklaşık bir aydır Deniz Işın ile birlikte olan Cenan Adıgüzel, paylaştığı kare ile aşkını hayranlarına duyurdu.

İkiliden aşk paylaşımı

İlk bölümü 20 Haziran'da ekrana gelen Sevmek Zamanı dizisiyle son olarak seyirci karşısına çıkan Deniz Işın, gönlünü Çok Güzel Hareketler 2’nin oyuncusu Cenan Adıgüzel’e kaptırdığını tv100'den Ulaş Aydın duyurmuştu.

Yaklaşık bir aydır birliktelik yaşayan ikili ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adıgüzel, Işın'la birlikteliklerini verdiği pozla duyurdu.

Adıgüzel'in paylaşımını Işın "Yakışır" diyerek kendi hesabından da paylaştı.