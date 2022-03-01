Çok Güzel Hareketler 2'den ayrılışı hayranlarını kahretmişti! O isim bomba gibi dönüyor

Çok Güzel Hareketler 2'den ayrılışı hayranlarını kahretmişti! O isim bomba gibi dönüyor

Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan komedi programı Çok Güzel Hareketler 2'den sevindiren haber geldi. Geçtiğimiz yıl programdan ayrılan oyuncunun ekibe geri döndüğü öğrenildi.

Kanal D'nin 2019 yılından bu yana ekranda olan BKM Mutfak yapımı komedi programı Çok Güzel Hareketler'den geçtiğimiz haftalarda hayranlarını üzen bir haber gelmişti.

Genel sanat yönetmenliğini oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın, sunuculuğunu ise Eser Yenenler'in üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2 programı, yayın hayatına başladığı Kanal D ile yollarını ayırmıştı.

Final yaparak ekranlara veda eden programın yeni adresi merak edilirken beklenen haber geldi.

Birbirinden komik ve eğlenceli skeçleriyle milyonların takip ettiği Çok Güzel Hareketler 2, artık Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Programın yeni adresinden ilk tanıtımı da izleyicilerle paylaşıldı. Fragman, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Öte yandan programın sıkı takipçileri için müjdeli bir haber daha verildi. Daha önce programdan ayrılan bir oyuncunun ekibe geri döndüğü belirtildi.

ARİF GÜLOĞLU DÖNÜYOR

Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen oyuncusu Arif Güloğlu, Mart 2020'de lenf kanserine yakalanmıştı.

Sağlık durumu iyiye giden Arif Güloğlu'nun ekibe geri dönüp dönmeyeceği büyük bir merak konusuydu.

Bir süre ekranlardan uzak kalan ve zorlu bir mücadele sonucu kanseri yenen Güloğlu'ndan hayranlarını sevindiren haber geldi.

Güloğlu, yeniden Çok Güzel Hareketler 2 sahnesine dahil olarak eğlendirmeye kaldığı yerden devam edecek.