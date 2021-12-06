Çok Güzel Hareketler 2'den ayrılışı ses getirmişti! O oyuncu geri dönüyor

Çok Güzel Hareketler 2'den ayrılışı ses getirmişti! O oyuncu geri dönüyor

Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Komedi Dizisi" seçilen Çok Güzel Hareketler 2'nin sunucusu Eser Yenenler, törende yaptığı konuşmada, ''Arif önümüzdeki bölümlerde yanımızda olacak'' dedi.

Kanal D'nin 2019 yılından bu yana ekranda olan BKM Mutfak yapımı komedi programı Çok Güzel Hareketler, 3. sezonuyla da izleyicilerinin yüzünü güldürmeyi başarıyor.

Genel sanat yönetmenliğini oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın, sunuculuğunu ise Eser Yenenler'in üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, yenilenen kadrosuyla yoluna devam ediyor.

Geçtiğimiz Mart ayında ÇGH'nin 24 yaşındaki oyuncusu Arif Güloğlu'nun lenf kanserine yakalandığı öğrenilmişti.

Sağlık durumu iyiye giden Arif Güloğlu'nun ekibe geri dönüp dönmeyeceği büyük bir merak konusuydu.

ESER YENENLER KONUYA AÇIKLIK GETİRDİ

47'inci Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 5 Aralık Pazar akşamı Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede, yılın "En İyi Komedi Dizisi" Çok Güzel Hareketler 2 seçildi.

ÇGH'nin sunucusu Eser Yenenler, yaptığı konuşmayla Arif Güloğlu'nu anmayı unutmadı.

''BU ÖDÜLÜ ARİF'E İTHAF EDİYORUZ''

Ödülü, zorlu bir mücadele sonucu kanseri yenen Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu'a ithaf eden Eser Yenenler, ''Burası bir okul... Gençler kendileri yazıp, oynuyor, çiziyor. Bu çok önemli buraya ilk geldiğimde çıraktım şimdi evli iki çocuk babasıyım. İnşallah arkamdaki arkadaşlardan biri de seneye bu ekibin kaptanı olacak. Bütün BKM Ailesi'ne teşekkür ediyoruz. Biricik kardeşimiz Arif Güloğlu'na ithaf ediyoruz bu ödülü.'' dedi.

''ARİF ÖNÜMÜZDEKİ BÖLÜMLERDE YANIMIZDA OLACAK''

Eser Yenenler, Arif Güloğlu'nun hayranlarına müjdeli haberi şu sözlerle verdi:

''Çok sevdiğimiz kardeşimiz sert bir hastalığı atlattı bu sene. Önümüzdeki bölümlerde yanımızda olacak. Biricik kardeşimiz Arif'imiz...''