Çok Güzel Hareketler 2'den müjdeli haber! Yeni kanalı belli oldu

Çok Güzel Hareketler 2'den müjdeli haber! Yeni kanalı belli oldu

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, bir süre önce Kanal D ile yollarını ayrılmıştı. BKM imzalı sevilen komedi programının yeni kanalı belli oldu.

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın, sunuculuğunu ise Eser Yenenler’in üstlendiği Kanal D'nin sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler 2'den geçtiğimiz haftalarda hayranlarını üzen bir haber gelmişti.

BKM Mutfak imzalı sevilen komedi programı, yayın hayatına başladığı Kanal D ile yollarını ayırmış ve final yapmıştı.

Uzun süredir ekranlara geri döneceği konuşulan programın yeni adresi merak edilirken beklenen haber geldi.

YENİ KANALI BELLİ OLDU

Birbirinden komik ve eğlenceli skeçleriyle milyonların takip ettiği Çok Güzel Hareketler 2, artık Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Programın yeni adresinden ilk tanıtımı da izleyicilerle paylaşıldı. Fragman, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

'ARİF' YENİDEN SAHNEDE

Çok Güzel Hareketler 2’nin sevilen oyuncusu Arif Güloğlu da yeniden sahneye çıkıyor. Geçirdiği sağlık sorunu nedeniyle bir süre ekranlardan uzak kalan Güloğlu, yeniden Çok Güzel Hareketler 2 sahnesine dahil olarak eğlendirmeye kaldığı yerden devam edecek.

Çok Güzel Hareketler 2 Tanıtım Fragmanı VİDEO