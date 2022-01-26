Çok Güzel Hareketler 2 tam toparlandı derken üzen karar! ÇGH oyuncuları son kez sahnede

Çok Güzel Hareketler 2 tam toparlandı derken üzen karar! ÇGH oyuncuları son kez sahnede

Kanal D'nin sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler 2'den hayranlarını üzen haber geldi. Ani final kararı alan Çok Güzel Hareketler 2, son kez Kanal D izleyicisiyle buluşacak.

İlk bölümüyle 2008 yılında Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar, 2011 yılında 89. bölümü ile final yaparak sona ermişti.

Kadrosunda Eser Yenenler, Ersin Korkut, Büşra Pekin, Bülent Emrah Parlak, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç gibi isimlerin yer aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar, izleyiciler tarafından büyük ilgi görmüştü.

2019 yılında yine Kanal D'de yepyeni bir kadroyla evlerimize konuk olan BKM Mutfak yapımı Çok Güzel Hareketler 2, 3. sezonuyla da izleyicilerin yüzünü güldürmeyi başarıyor.

Genel sanat yönetmenliğini oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın, sunuculuğunu ise Eser Yenenler'in üstlendiği program, birbirinden komik ve eğlenceli skeçlere sahne oluyor.

Ancak her pazartesi akşamı yayınlanan programdan izleyicileri şoke eden bir haber geldi.

'HAFTAYA SON KEZ'

Dün, Çok Güzel Hareketler 2'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, programın önümüzdeki hafta son kez yayınlanacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, ''Haftaya Kanal D'de son kez buluşuyoruz. Çok yakında yeniden görüşmek üzere.'' ifadelerine yer verildi. Yayınlanan fragmanda da 'Final Tanıtımı' ifadesi kullanıldı.

Aniden alınan bu final kararı, programın hayranlarını üzerken kafalarda soru işaretleri bıraktı. Kimisi programın, dijitale geçeceğini düşünürken kimisi de başka bir kanalda kaldığı yerden devam edeceğini belirtti.

PEK ÇOK İSİM AYRILMIŞTI

Yeni sezon öncesinde programdaki 19 kişi ekipten ayrılmıştı. Ekip 39 kişiden 20 kişiye düşmüştü.

Hem alt yapı hem de çoğunluğunu ekibe daha önce girenlerin oluşturduğu A takımda yaşanan eksiklik sonrası, alt yapı ifadesi ortadan kalkmış ve herkes A takımı olmuştu.

Çok Güzel Hareketler 2 - 109.Bölüm Tanıtımı VİDEO