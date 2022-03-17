Çok Güzel Hareketler 2'nin yayın tarihi belli oldu! Arif Güloğlu ile gümbür gümbür dönüyor

Çok Güzel Hareketler 2'nin yayın tarihi belli oldu! Arif Güloğlu ile gümbür gümbür dönüyor

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği ve Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Çok Güzel Hareketler 2'nin yayın tarihi belli oldu. Peki Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman başlıyor?

BKM Mutfak imzalı komedi programı Çok Güzel Hareketler 2, 2019 yılından bu yana Kanal D ekranlarında yayınlanıyordu.

Ancak Çok Güzel Hareketler 2, ani bir kararla yayın hayatına başladığı Kanal D ile yollarını ayırmıştı.

Bu karar hayranlarını bir hayli üzerken Çok Güzel Hareketler 2'nin yepyeni bir kanalla ekranlara döneceğinin bilgisi verilmişti.

ARTIK STAR TV'DE

Birbirinden komik ve eğlenceli skeçleriyle milyonları gülme krizine sokan Çok Güzel Hareketler 2, artık Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Programın ne zaman yayın hayatına başlayacağı merak edilirken Star TV, programın tarihli tanıtımını izleyicilerle paylaştı.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Genel sanat yönetmenliğini oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın, sunuculuğunu ise Eser Yenenler'in üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, 20 Mart Pazar günü yayın hayatına başlıyor.

'ARİF' YENİDEN SAHNEDE

Çok Güzel Hareketler 2’nin sevilen oyuncusu Arif Güloğlu da yeniden sahneye çıkıyor.

Geçirdiği sağlık sorunu nedeniyle bir süre ekranlardan uzak kalan Güloğlu, yeniden Çok Güzel Hareketler 2 sahnesine dahil olarak eğlendirmeye kaldığı yerden devam edecek.

Çok Güzel Hareketler 2 | 110.Bölüm Tanıtım 2 VİDEO