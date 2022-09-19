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    Çok Güzel Hareketler 2'ye bomba transfer! O fenomen ekibe katıldı..

    Ünlü sosyal medya fenomeni Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezonunda ekipte yer alacağını açıkladı..
    • 19.09.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 12:13
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    Çok Güzel Hareketler 2'ye bomba transfer! O fenomen ekibe katıldı..

    Star TV ekranlarında yayınlanan komedi programı Çok Güzel Hareketler ekibinine yeni bir isim daha katıldı.

    Sosyal medya fenomeni olan ve 'Röportaj Adam' ismiyle tanınan Mahsun Karaca yeni sezonda Çok Güzel Hareketler 2 ekibinde rol alacak.

    Sosyal medya hesaplarından yayınladığı komik videoler ile büyük bir üne kavuşan Mahsun Karaca'nın ekibe katılacağı haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

    Röportaj Adam ismiyle bilinen Mahsun Karaca'nın instagramda 2.4 milyon takipçisi bulunuyor.

    Çok Güzel Hareketler 2 ye bomba transfer! O fenomen ekibe katıldı.. #1

    Çok Güzel Hareketler 2 ye bomba transfer! O fenomen ekibe katıldı.. #2


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