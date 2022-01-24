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    Çok Güzel Hareketler 2'ye sürpriz konuk! Aziz'in yıldızı geliyor

    Aziz dizisinin yıldız ismi, Kanal D'nin sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler 2'nin 108. bölümüne konuk oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 16:39
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    Çok Güzel Hareketler 2'ye sürpriz konuk! Aziz'in yıldızı geliyor

    Kanal D'nin 2019 yılından bu yana ekranda olan BKM Mutfak yapımı komedi programı Çok Güzel Hareketler, 3. sezonuyla da izleyicilerinin yüzünü güldürmeyi başarıyor.

    Genel sanat yönetmenliğini oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, yenilenen kadrosuyla yoluna devam ediyor.

    Birbirinden komik ve eğlenceli skeçleriyle her pazartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan Çok Güzel Hareketler 2'den izleyicileri sevindirecek bir haber geldi.

    AHMET MÜMTAZ TAYLAN KONUK OLUYOR

    Sunuculuğunu Eser Yenenler’in üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2'nin 24 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 108'inci bölümüne usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan konuk oluyor.

    Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, şimdilerde Show TV'de yayınlanan Aziz dizisinde Galip Payidar karakterine hayat veriyor.

    Çok Güzel Hareketler 2 ye sürpriz konuk! Aziz in yıldızı geliyor #1

    Çok Güzel Hareketler 2 ye sürpriz konuk! Aziz in yıldızı geliyor #2


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