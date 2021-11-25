Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'den üzen gelişme! Ünlü çift yollarını ayırdı

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'den üzen gelişme! Ünlü çift yollarını ayırdı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, tüm hızıyla devam ediyor. Eğlenceli anlara sahne olan programdan üzen bir ayrılık haberi geldi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Eğlenceli anlara sahne olan programdan geçtiğimiz sezon 8 oyuncu birden ayrıldı. Ancak buna rağmen ÇGHB, yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Begüm Çağla Taşkın, Arzu Susantez, Birsel Kılınççı, Didem Ruhi, Sema Özkan, Eda Nur Hancı, Gözde Şencan Yiğit Taşdemir ayrılıkları ile herkesi üzdü.

Bu ayrılıklarım ardından çeşitli konuklarıyla devam eden Çok Güzel Hareketler 2'den bir haber daha geldi.

ÇGHB'DEN AYRILIK HABERİ GELDİ

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu komedi programı Çok Güzel Hareketler 2'de sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları Fatmanur Tezcan ile Hilmi Deler, bir süredir aşk yaşıyordu. Fatmanur Tezcan ile Hilmi Deler'in sessiz sedasız ayrıldıkları ortaya çıktı.

Yaklaşık 1 senedir birlikte olan iki ismin birbirlerini takipten çıkarmaları gözlerden kaçmadı.