Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yıldızları yine aşık oldu! Sosyal medyadan ortaya çıktı

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yıldızları yine aşık oldu! Sosyal medyadan ortaya çıktı

Çok Güzel Hareketler 2'nin geçtiğimiz sezon oyuncuları Didem Ruhi ile Talha Karcı'nın aşk yaşadığı ortaya çıktı. Kadrodan ayrılan çift, ilişkilerini sosyal medyadan ilan etti.

BKM mutfak imzalı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, yeni sezonda da eğlenceli anlara sahne oluyor.

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın hazırladığı ve uzun zamandır Eser Yenenler'in sunduğu komedi programı Çok Güzel Hareketler 2, STAR TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Kadrosunda ayrılıklar yaşanan ve ardından yeni isimler dahil olan programdan aşk haberleri de gelmeye devam ediyor.

Çok Güzel Hareketler 2 ekibiyle tanınan ve projeden bu sezon ayrılan iki oyuncunun ilişki yaşadığını duyanlar, şaştı kaldı.

ÇHBD'DE AŞK BİTMİYOR

Selen Esen ve Oğuz Çelebi'nin ekiple tanışıp evlenmesinin dışında ekipten ayrılan Ecem Sena Bayır ve Ozan Can Yiğit de ekiple birlikte yeni bir aşka yelken açmıştı.

Ekipten Birsen Kılınçcı ile Ali Özün Aydın ve Fatma Nur Tezcan ile Hilmi Deler de bir dönem sevgili olmuş ancak daha sonra ayrılmışlardı.

DİDEM RUHİ VE TALHA KARCI AŞKI

Ekipten ayrılan Didem Ruhi ile Talha Karcı'nın sevgili oldukları öğrenildi.

Ekipten ayrılan ve şimdilerde herhangi bir projede yer almayan Didem Ruhi ve Talha Karcı'nın ekipten ayrılmadan önce aşklarına başladıkları ortaya çıktı.

Çift, sosyal medyadan da aşklarını ilan etti.