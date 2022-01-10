Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski yıldızı Murat Eken'in son hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski yıldızı Murat Eken'in son hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan ünlü oyuncu Murat Eken, uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Şimdilerde kendisini tiyatroya adayan Eken'in son hali ise görenleri şaşırtıyor.

İlk bölümü 2008 yılında yayınlanan Kanal D'nin sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar, 2011 yılında 89. bölümü ile final yaparak sona ermişti.

Kadrosunda Eser Yenenler, Ersin Korkut, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç gibi isimlerin yer aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar, izleyiciler tarafından büyük ilgi görmüştü.

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Murat Eken, son haliyle gündeme geldi.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNİ BIRAKIP OYUNCU OLMUŞTU

1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Murat Eken, Koç Özel Lisesi'nden mezun olduktan sonra, New York'ta Rensselaer Politeknik Enstitüsü'nde okumaya başladı.

Ancak Makine Mühendisliği bölümünü 3. sınıfta bırakıp Türkiye'ye geri dönen Murat Eken, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Tiyatro eğitimi almaya karar verdi.

Çeşitli oyunlarda sahneye çıkan Eken, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla ünlendi.

SON HALİ OLAY OLDU

Ünlü oyuncu Murat Eken, uzun bir süredir kameralardan uzak yaşamayı tercih ediyor.

Oyunculuktan hiç kopmayan ve şimdilerde kendisini tiyatroya adamış olan Murat Eken, yıllar içindeki değişimiyle sosyal medyada gündem oldu.

Ekren'in son halini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemezken ünlü oyuncunun fotoğraflarına, ''Ulan yıllar acımanız yok mu?'' ve ''Abi çok yaşlanmışsın, bu ne ya!'' gibi yorumlar yapıldı.

10 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Çok Güzel Hareketler Bunlar programında yer aldığı dönem, meslektaşı Büşra Pekin ile aşk yaşayan Murat Eken, 2016 yılında Gizem Önen ile dünyaevine girdi ancak ünlü çift, geçtiğimiz yıl boşandı.

Murat Eken, 2015 yılında 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, cezanın 1 yıldan az olmasından ötürü Murat Eken'in cezasını ertelemişti.