Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı bambaşka biri oldu! O ismi tanımak o kadar zor ki...

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı bambaşka biri oldu! O ismi tanımak o kadar zor ki...

2008-2010 yılları arasında yer aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla ünlenen başarılı oyuncu Ayşegül Akdemir, yıllar içinde değişti. Bambaşka biri olan Akdemir'i tanımak ise oldukça güç.

Kanal D ekranlarında yayınlanan BKM Mutfak imzalı Çok Güzel Hareketler Bunlar, Yılmaz Erdoğan tarafından yönetildi.

Yönetmen koltuğunda yine Yılmaz Erdoğan'ın oturduğu programda oyuncular, kendi yazdıkları skeçleri oynadı.

İzlemeye gelen seyircisine keyifli anlar yaşatan oyuncular, tanınma ve kariyerinde ilerleme şansı elde etti.

İlki 2008-2010 yılları arasında yayınlanan ve sevilen program, aradan geçen uzun bir sürenin ardından yeniden ekranlara gelmeye başladı.

Bu sefer sunucu koltuğunda eski ÇGBH oyuncularından Eser Yenenler yer alırken, 2008 yılında yayınlanan ilk seri ise unutulmadı.

Hala daha Youtube üzerinden tekrarları yayınlanan ilk seri oyuncuları, yıllar sonra değişimleri ile gündem oldu.

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla ünlenen başarılı oyuncu Ayşegül Akdemir, değişimi ile diğer oyunculara fark attı.

AYŞEGÜL DEMİR BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Kadrosunda Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Murat Eken ve Zeynep Koçak gibi isimlerin yer aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk serisinde yer alan Ayşegül Akdemir, değişimi ile gündem oldu.

Yıllar içinde bir hayli değişen Akdemir, 2014 yılında Gürkan Şahin ile dünyaevine girdi. Şahin ile mutlu bir evliliği olan Akdemir, bir erkek çocuk annesi.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA ORTAYA ÇIKTI

2014-2016 yılları arasında Güldür Güldür'de rol alan Ayşegül Akdemir, en son Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Gülsüm' karakterini canlandırmıştı.

1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ayşegül Akdemir, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk bölümünden mezun oldu.