Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Şahin Irmak'ın tescilli güzel eşine bakın! Pozları nefes kesiyor

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Şahin Irmak'ın tescilli güzel eşine bakın! Pozları nefes kesiyor

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan ve programdan sonra birçok projede yer alan Şahin Irmak'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi Asena Tuğal'ın Instagram pozları beğeni yağmuruna tutuldu.

İlk bölümü 2008 yılında yayınlanan Kanal D'nin sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar, 2011 yılında 89. bölümü ile final yaparak sona ermişti.

Kadrosunda Eser Yenenler, Ersin Korkut, İbrahim Büyükak, Büşra Pekin ve Oğuzhan Koç gibi isimlerin yer aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar, izleyiciler tarafından büyük ilgi görmüştü.

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla hafızalara kazınan isimlerden biri de ünlü oyuncu Şahin Irmak olmuştu.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ardından birçok projede rol alan Şahin Irmak, 2018 yılında meslektaşı Asena Tuğal ile dünya evine girmişti.

40 yaşındaki Şahin Irmak, eşi Asena Tuğal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündeme geldi.

ŞAHİN IRMAK'IN EŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN POZLAR

Şahin Irmak'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi Asena Tuğal, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Instagram'da 195 bin takipçisi bulunan Tuğal, yayınladığı fotoğraflarla adından söz ettirmeyi başarıyor.

2006 Miss Turkey'de dördüncü güzel seçilen Tuğal'ın son paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

37 yaşındaki oyuncunun paylaşımına, "Çok güzelsin Asena", "Çok zarifsiniz", "Prenses" tarzında yorumlar yapıldı.

Öte yandan Asena Tuğal'ın dekolteli pozları da dikkat çekmişti.

"ÇOCUKLA UĞRAŞAMAM, HERKES ÜREMEMELİ"

Şahin Irmak, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda, çocuk beklentilerinin olup olmadığına dair sorulan soruya ''Bence herkes ürememeli'' diyerek sözlerini şöyle sürdürmüştü:

''Çocuk çok ciddi bir konu. 'Heveslendim, benim de çocuğum olsun, annemler de istiyor, hadi yapalım...' Benim için çocuk öyle bir şey değil. Çok büyük bir sorumluluk ve ben o sorumluluğu alabilecek gibi hissetmiyorum.''