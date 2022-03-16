Çok Güzel Hareketler'in Arif'inin son halini görmüş müydünüz? O zaman yeniden aşık olmaya hazır olun!

Çok Güzel Hareketler'in Arif'inin son halini görmüş müydünüz? O zaman yeniden aşık olmaya hazır olun!

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ile hayatımıza giren ardından kansere yakalanan Arif Güloğlu, yeniden ekranlara dönüyor. Kanseri yenmeyi başaran genç oyuncunun son hali, herkesi sevindirdi.

Yılmaz Erdoğan tarafından hayata geçirilen Çok Güzel Hareketler 2, geniş oyuncu kadrosu ile Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladı.

Yılmaz Erdoğan bir süre sonra sunuculuğu Eser Yenenler'e bırakırken, ÇGHB'da yer alan Arif Güloğlu'nun kansere yakalandığı açıklandı.

24 yaşındaki genç ismin kansere yakalanmasının ardından tedavi süreci başlarken, durum herkesi üzdü.

Sahne arkadaşları durumdan etkilenirken, Arif'in iyileşip en kısa sürede ÇGHB'ye döneceğinin sinyali verildi.

Kanal D ekranlarında final yapan ve Star TV'ye geçen Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de beklenilen oldu ve Arif sürprizi yaşandı.

Lenf kanserine yakalanan ve tedavisi için kadrodan ayrılmak zorunda kalan genç oyuncu sağlığına kavuştu.

ARİF SAHALARA DÖNDÜ

Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncularından Arif Güloğlu, lenf kanserini yenmeyi başardı. Dokuz ay boyunca tedavi gören ve eski sağlığına kavuşan oyuncu, ekranlara geri döndü.

Tedavisi sebebiyle çekimlerden ayrı kalan 24 yaşındaki Güloğlu, ayrı kaldığı arkadaşlarına ve sahnesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Programın yeni bölüm fragmanında da yer aldığı görülen Güloğlu'nun son hali, hayranlarını sevindirdi. Toparlanmış ve sağlıklı olması hayranlarının gözünden kaçmazken, herkesin Arif'i izlemek için ayrıca sabırsızlandığı öğrenildi.

İŞTE SON HALİ