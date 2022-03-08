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    Çok Güzel Hareketler'in iki yıldızı fena aşık oldu! ÇGHB setinden çıkan ilişkiye bakın...

    Çok Güzel Hareketler Bunlar setinde tanışan Ozan Yiğit ve Ecem Sena Bayır, aşk yaşamaya başladı. İkili aşklarını sosyal medyadan yayınlarken, mutlu oldukları gözlerden kaçmadı.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 20:51
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    Çok Güzel Hareketler'in iki yıldızı fena aşık oldu! ÇGHB setinden çıkan ilişkiye bakın...

    BKM Mutfak imzalı, 2019 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, yayından kaldırıldı.

    Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın hazırladığı ve Eser Yenenler'in sunduğu komedi programı Çok Güzel Hareketler 2, ani finaliyle herkesi üzmüştü.

    Gülme krizine sokan ve eğlenceli anları ile güzel dakikalar yaşayan Çok Güzel Hareketler Bunlar, STAR TV ekranlarında yayınlanacak.

    Projenin yeniden geri dönmesi herkesi sevindirirken, eski oyuncuların bir hayli eksik olması gözlerden kaçmadı.

    Sezon başında kadrodan ayrılan ve başarılı oyunculuğu ile göz dolduran Ecem Sena Bayır, Destan dizisinde yer alıyor.

    Bozdağ Film imzalı Destan ise farklı konusu ve tecrübeli oyuncu kadrosu ile ATV ekranlarında yayınlanmaya başladı.

    Ecem Sena Bayır, Destan dizisinde herkesin beğenisini kazanan Günseli karakterine hayat veriyor.

    ECEM SENA BAYIR - OZAN YİĞİT AŞKI

    Çok Güzel Hareketler'den ayrıldıktan sonra Destan'a geçen Ecem Sena Bayır, Ozan Yiğit ile aşk yaşamaya başladı.

    Eski ÇGBH oyuncuları, aşklarını dolu dolu yaşıyor ve sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyor.

    Çok Güzel Hareketler in iki yıldızı fena aşık oldu! ÇGHB setinden çıkan ilişkiye bakın... #1

    Yiğit ve Ecem Sena Bayır, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları karelere kalp emojisi koyarak aşklarını ilan etti.

    İkilinin hayranları tebrik mesajları yayınladı. Ozan Yiğit ile Ecem Sena Bayır'ın aynı menajerlik şirketine bağlı olması da dikkatlerden kaçmadı.

    Çok Güzel Hareketler in iki yıldızı fena aşık oldu! ÇGHB setinden çıkan ilişkiye bakın... #2

    Çok Güzel Hareketler in iki yıldızı fena aşık oldu! ÇGHB setinden çıkan ilişkiye bakın... #3

    Çok Güzel Hareketler in iki yıldızı fena aşık oldu! ÇGHB setinden çıkan ilişkiye bakın... #4


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