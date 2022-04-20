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    'Çok şanslısın Atakan Abi'! Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz dekolteli tulumuyla tozu dumana kattı

    Survivor yarışmacısı Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz'ın son pozları sosyal medyaya damgasını vurdu. Siyah dekolteli tulum tercihiyle beğenilen Korkmaz'a beğeni ve yorum yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 16:36
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 16:39
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    'Çok şanslısın Atakan Abi'! Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz dekolteli tulumuyla tozu dumana kattı

    'Avatar' lakabı ile tanınan milli boksçu Atakan Arslan, 2017 yılında Serap Korkmaz Arslan ile nikah masasına oturdu.

    Çift, 2018'de Leon Aslan Arslan adını verdikleri bebeklerini kucağına alarak, ilk kez anne-babalık duygusunu tattı.

    Survivor All-Star'da yarışan Avatar Atakan eşi olan Serap Korkmaz Instagram'ı aktif olarak kullanıyor.

    İç mimar ve aynı zamanda endüstri ürünleri tasarımcısı olan Serap Korkmaz, 1988 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

    Lise eğitimini burada tamamladıktan sonra İtalya’nın Milano kentine taşınan Korkmaz, iç mimarlık eğitimi gördü ve pek çok firmayla çalıştı.

    Dekolteli tulumuyla peş peşe poz

    Tarzı ve cesur pozları ile adından söz ettiren Korkmaz, siyah ulumuyla İstanbul sokaklarında hem yürüdü hem poz verdi.

    Doğumdan sonra hızla toparlanan Korkmaz'ın fiziği de dikkat çekti.

    Siyah kombinini beyaz çantasıyla tamamlayan Korkmaz, 528 bin takipçili Instagram hesabından o anları paylaştı.

    33 yaşındaki Korkmaz'a binlerce beğeni ve yorum geldi.

    Çok şanslısın Atakan Abi ! Avatar Atakan ın eşi Serap Korkmaz dekolteli tulumuyla tozu dumana kattı #1

    Çok şanslısın Atakan Abi ! Avatar Atakan ın eşi Serap Korkmaz dekolteli tulumuyla tozu dumana kattı #2

    Çok şanslısın Atakan Abi ! Avatar Atakan ın eşi Serap Korkmaz dekolteli tulumuyla tozu dumana kattı #3

    Çok şanslısın Atakan Abi ! Avatar Atakan ın eşi Serap Korkmaz dekolteli tulumuyla tozu dumana kattı #4

    Çok şanslısın Atakan Abi ! Avatar Atakan ın eşi Serap Korkmaz dekolteli tulumuyla tozu dumana kattı #5

    Çok şanslısın Atakan Abi ! Avatar Atakan ın eşi Serap Korkmaz dekolteli tulumuyla tozu dumana kattı #6

    Çok şanslısın Atakan Abi ! Avatar Atakan ın eşi Serap Korkmaz dekolteli tulumuyla tozu dumana kattı #7


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