Çölden Gelen konusu nedir, oyuncuları kimler? Çölden Gelen filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

Çölden Gelen filmi, bu gece saat 23.45'de Kanal D ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. İzleyiciler, 'Çölden Gelen filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?' sorusuna yanıt arıyor.

Çölden Gelen filmi, beyazperdenin ardından bu gece saat 23.45'de Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Marko Mäkilaakso'nun oturduğu, senaryosunu Trent Haaga'nın kaleme aldığı ve başrollerinde başarılı isimlerin bulunduğu aksiyon ve gerilim türündeki Çölden Gelen filmi, 1 Şubat 2018 tarihinde Almanya'da vizyona girdi.

İspanya'da Almeria ve Endülüs gibi bölgelerde çekilen Çölden Gelen, hayvanlar ile insanların inanılmaz mücadelelerinden birini konu almaktadır.

Peki, Çölden Gelen filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Çölden Gelen filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

ÇÖLDEN GELEN KONUSU NEDİR?

Çölden Gelen filminde, bir grup genç bir çılgınlık yaparak eğlenmek amacıyla deniz veya orman yerine çöle giderler fakat eğlence için gittiklerini düşündükleri bu çölde başlarına çok tuhaf ve bir o kadar da korkutucu olaylar gelir.

Çölde yalnız olacaklarını düşünen gençler devasa boyutlardaki örümceklerle karşılaşırlar. Bu olaydan sonra tüm iş hayatta kalmak üzerine kurulacaktır.

Bir video oyunundan uyarlanan bu filmde bazı sahnelerde oyuna da atıflar yapılmaktadır. Genel itibarıyla aksiyon ve gerilim türünde olsa da bazı sahnelerde komedi de bulunmaktadır.

ÇÖLDEN GELEN OYUNCULARI KİMLER?