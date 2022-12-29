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    Çömelince gözler kamaştı! Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Aylin'i ayna karşısında...

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Aylin karakterine hayat veren Sanem Babi, siyahlar içinde poz verdi. Ayna karşısında çömelen güzel oyuncu, sosyal medyanın tozunu attırdı.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2022 - 17:44
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    Çömelince gözler kamaştı! Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Aylin'i ayna karşısında...

    Show TV ekranlarında yayınlanan "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisinde Ertan Saban ve Devrim Özkan'la rol alan Sanem Babi, "Aylin" karakterine hayat veriyor.

    Devrim Özkan'a benzerliğiyle de dikkat çeken Sanem Babi, güzelliğiyle mest ediyor.

    Sosyal medyayı aktif kullanan Babi, pozlarıyla görenleri adeta kendine hayran bıraktı.

    Sanem Babi'den ayna pozları

    25 yaşındaki Sanem Babi,siyah büstiyeri ve taytıyla ayna karşısına geçti. Peş peşe pozlar veren Babi, o anları ölümsüzleştirdi.

    Babi'nin iddialı pozlarını beğenmeden geçmeyen takipçileri, yorum yağdırdı.

    Fiziği ve duru güzelliğiyle göze çarpan Sanem Babi, sosyal medyanın tozunu attırdı.

    Çömelince gözler kamaştı! Gelsin Hayat Bildiği Gibi nin Aylin i ayna karşısında... #1

    Çömelince gözler kamaştı! Gelsin Hayat Bildiği Gibi nin Aylin i ayna karşısında... #2

    Çömelince gözler kamaştı! Gelsin Hayat Bildiği Gibi nin Aylin i ayna karşısında... #3

    Çömelince gözler kamaştı! Gelsin Hayat Bildiği Gibi nin Aylin i ayna karşısında... #4

     


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