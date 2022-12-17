Çöp Adam 4. bölüm fragmanı yayınlandı! "Ben senden çok etkilendim"

Çöp Adam 4. bölüm fragmanı yayınlandı! "Ben senden çok etkilendim"

Star TV ekranlarında izleyicileriyle buluşan Çöp Adam dizisi son bölümüyle heyecan yarattı. Dizinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Televizyon kanalları, yeni sezona birbirinden dikkat çeken yapımlarla gelmeye devam ediyor. Bu kanallardan biri de Çöp Adam adlı dizisini duyuran Star TV oldu.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserlerinden uyarlanan dizisinin konusu heyecan yarattı.

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam dizisinin oyuncu kadrosunda Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam'ın son bölümü heyecan yarattı. Dizinin 4. Bölüm tanıtımı ise büyük ilgi gördü.

Yeni bölümde neler olacak?

Çöp Adam dizisinin yeni bölümünde Tamer ve Peri arasında yakınlaşma gerçekleşiyor. İkili tehlikeli bir oyuna adım atacak.