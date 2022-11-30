Çöp Adam dizisi nerede, hangi semtte çekiliyor? Çöp Adam'ın yalısı...

Çöp Adam dizisi nerede, hangi semtte çekiliyor? Çöp Adam'ın yalısı...

Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam'ın çekim yeri pek çok izleyici tarafından merak ediliyor. Peki Çöp Adam dizisi nerede çekiliyor? İşte dizinin çekim yeri...

Dizi sektörüne yeni bir soluk getiren Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir hikayesi daha ekranlara uyarlandı.

Star TV'de yayınlanacak olan Çöp Adam dizisi, 30 Kasım akşamı başlıyor.

Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın başrolde olduğu dizide Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen ve Sinan Albayrak gibi isimler de yer alıyor.

İlk bölümde esrarengiz olaylara şahitlik eden yalı dikkat çekti. Çöp Adam dizisi nerede çekiliyor sorusu merak konusu oldu. Dizinin çekim yeri arama motorlarında araştırılıyor.

Peki Çöp Adam dizisi nerede çekiliyor? İşte çekim yeri...

Çöp Adam dizisi nerede çekiliyor?

Çöp Adam dizi seti İstanbul'da. Çöp Adam Yalısı'nın İstanbul'un Beykoz ilçesinde yer aldığı biliniyor. Yalının kime ait olduğu hakkında detaylı bilgi bulunmuyor.