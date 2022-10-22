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    Çöp Adam dizisinin ilk tanıtım videosu yayınlandı! Konusu nedir? Oyuncuları kimler?

    Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'yu buluşturan, Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam'ın ilk tanıtımı yayınlandı. Dizinin konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte detaylar...
    • 22.10.2022 - 10:46
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    Çöp Adam dizisinin ilk tanıtım videosu yayınlandı! Konusu nedir? Oyuncuları kimler?

    Televizyon kanalları, yeni sezona birbirinden dikkat çeken yapımlarla gelmeye devam ediyor. Bu kanallardan biri de Çöp Adam adlı dizisini duyuran Star TV oldu.

    Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam'ın ilk tanıtımı yayınlandı. Dizinin ilk tanıtımı büyük ilgi gördü.

    Çöp Adam dizisinin konusu nedir?

    Başrollerinde güzel oyuncu Elçin Sangu ve başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı Çöp Adam dizisi, Tamer ve Peri'nin saplantılı aşk hikayesini konu alıyor.

    Beklenmedik bir şekilde büyük bir servete konan yazılımcı Tamer'in, bankacı Peri'yi kaçırarak mahzene kapatmasıyla başlayan hikaye büyük bir aşkla son bulacak. Peri'yi kapattığı yerde ona bir dünya yaratan Tamer'in saplantısı, zaman içerisinde duygusal bir bağa dönüşecek.

    Çöp Adam oyuncu kadrosu

    Dizinin oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Hülya Şen, Elçin Afacan, Cankat Aydos, Ali Yoğurtçuoğlu, Büşra Çam ve Gülizar Nisa Ugay gibi başarılı isimler yer alıyor.

    Star TV'nin duyurduğu andan itibaren merakla beklenen Çöp Adam dizisinin ilk tanıtımı sosyal medyayı salladı. İşte ilk tanıtımı...

    Çöp Adam tanıtım videosu İZLE

    Çöp Adam dizisinin ilk tanıtım videosu yayınlandı! Konusu nedir? Oyuncuları kimler? #1


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