Çöp Adam'ın Peri'si Elçin Sangu'nun eski halini görenler tanıyamıyor! Ünlü ismin inanılmaz değişimi şaşırttı

Şimdilerde Çöp Adam dizisinde Peri karakterini canlandıran ünlü oyuncu Elçin Sangu, eski haliyle şaşırttı. Ünlü ismin inanılmaz değişimini görenler gözlerine inanamıyor.

Uzun bir süre sosyal medya paylaşımında bulunmayan ve ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu Elçin Sangu, şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Çöp Adam dizisinde rol alıyor. Sangu, oyunculuk performansının dışında güzelliği ve kızıl saçları ile de dikkat çekiyor.

13 Ağustos 1985 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Sangu, Çerkez kökenli olarak biliniyor. Mersin Üniversitesi Opera bölümünden mezun olmuş olan Elçin Sangu, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünü burslu olarak okumuştur.

Ünlü isim Sahne Tozu Tiyatrosu’ndaki oyunculuk eğitiminin ardından, 2010 yılında “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile oyunculuk kariyerine giriş yapmıştır. Sonrasında “Aşk Kaç Beden Giyer”, “Bir Aşk Hikayesi”, “Kurt Seyit ve Şura”, “Sevdam Alabora” dizilerinde rol almıştır.

2015 – 2016 yıllarında Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle ününü arttıran Sangu son olarak Blu Tv’de yayınlanan “Yaşamayanlar” projesinde “Mia” karakterini canlandırmıştır.

Eski hali görenleri şaşırttı

Sangu'nun uzun bir süre sonra rol aldığı televizyon yapımı Çöp Adam dizisi ise ilk bölümüyle ilgi çekti. Sevilen oyuncunun eski hali ise dizinin izleyicilerini şaşırttı.

Ünlü oyuncunun eski fotoğraflarında kaşlarının inceliği ve yüz ifadesinin farklılığı dikkat çekti.

İşte Çöp Adam'ın Peri'si Elçin Sangu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...