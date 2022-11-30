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    Çöp Adam'ın yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın toyluk halleri! 'Babyface Engin'

    Çöp Adam dizisindeki başrolü üstlenen Engin Altan Düzyatan'ın eski hali merak konusu oldu. Yıllar içinde olgunlaşan Düzyatan'ın gençlik kareleri gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 15:54
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    Çöp Adam'ın yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın toyluk halleri! 'Babyface Engin'

    Barbaroslar dizisinin ardından ekranlara mola veren oyuncu Engin Altan Düzyatan, setlere dönüş yaptı.

    Star TV'nin çiçeği burnunda dizisi "Çöp Adam" ile seyirci karşısına çıkan Düzyatan, "Tamer" karakterine hayat veriyor.

    Elçin Sangu ile başrolü paylaşan Engin Altan Düzyatan, Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir hikayesinden uyarlanan fantastik bir yapımda yer alıyor.

    Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Düzyatan, son haliyle şaşırttı. Yüzündeki şişlik seyircilerin dikkatini çekerken, ünlü oyuncunun eski kareleri de merak konusu oldu.

    Gençliği merak edildi

    Yakışıklılığıyla pek çok kadını kendine hayran bırakan Engin Altan Düzyatan'ın eski fotoğraflarını gören şaştı kaldı.

    Kariyerine fotomodellikle adım atan Engin Altan Düzyatan, ilk olarak "Koçum Benim" dizisiyle ekranlara çıktı.

    1979 doğumlu oyuncu yıllar geçtikçe toy görüntüsünden kurtuldu ve giderek daha yakışıklı bir görünüme kavuştu.

    2014 yılında Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu, Gülşah Alkoçlar'ın kızı olan Neslişah Alkoçlar ile evlenen Düzyatan, şimdilerde 2 çocuk babası.

    İşte 43 yaşındaki Engin Altan Düzyatan'ın gençliği...

    Çöp Adam ın yıldızı Engin Altan Düzyatan ın toyluk halleri! Babyface Engin #1

    Çöp Adam ın yıldızı Engin Altan Düzyatan ın toyluk halleri! Babyface Engin #2

    Çöp Adam ın yıldızı Engin Altan Düzyatan ın toyluk halleri! Babyface Engin #3

    Çöp Adam ın yıldızı Engin Altan Düzyatan ın toyluk halleri! Babyface Engin #4

    Çöp Adam ın yıldızı Engin Altan Düzyatan ın toyluk halleri! Babyface Engin #5

    Çöp Adam ın yıldızı Engin Altan Düzyatan ın toyluk halleri! Babyface Engin #6


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