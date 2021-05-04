Çöpçüler Kralı ne zaman, nerede çekildi? Çöpçüler Kralı filmi oyuncu kadrosu..

Çöpçüler Kralı ne zaman, nerede çekildi? Çöpçüler Kralı filmi oyuncu kadrosu..

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Çöpçüler Kralı, bu akşam saat 22.15'te Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Peki Çöpçüler Kralı ne zaman ve nerede çekildi? İşte detaylar...

Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan Çöpçüler Kralı filmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 22.15'te Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği ve Kemal Sunal'ın efsane filmleri arasında yer alan yapımın başrollerinde Şener Şen, İlyas Salman ve Ayşen Gruda bulunuyor.

Komedi türündeki film, daha önce izleyenler veya tekrardan izlemek isteyen izleyicilerine hem nostaljik hem de kahkaha dolu dakikalar yaşatmaya geliyor.

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği bu süreçte komedi türündeki filmlere ilgi duyanlar, 'Çöpçüler Kralı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Çöpçüler Kralı nerede, ne zaman çekildi?' sorularına yanıt arıyor.

Peki, Çöpçüler Kralı ne zaman, nerede çekildi? İşte, Çöpçüler Kralı filmi oyuncu kadrosu..

ÇÖPÇÜLER KRALI KONUSU NEDİR?

Zabıta amiri, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar.

Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e aşık olan zabıta amiri, annesinin tepkisiyle karşılaşır.

Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e aşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.

ÇÖPÇÜLER KRALI NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği ve 1977 yapımı bir Türk filmi olan Çöpçüler Kralı, Güneşli Sokak başta olmak üzere Cihangir ve çevresinde çekilmiştir.

Güldürü türündeki bu sinema filminin başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman ve Ayşen Gruda paylaşmıştır.

ÇÖPÇÜLER KRALI OYUNCULARI KİMLER?