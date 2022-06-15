Çöpçüler Kralı'nda tüp kuyruğunu hizalayan genç bakın kim çıktı! Duyan hayret etti...

Çöpçüler Kralı'nda tüp kuyruğunu hizalayan genç bakın kim çıktı! Duyan hayret etti...

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Çöpçüler Kralı'nda tüp kuyruğunu sıraya soka ünlü ismin şimdilerde kim olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan Çöpçüler Kralı filmi, zaman zaman televizyon ekranlarında yeniden yayınlanıyor.

Yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği ve Kemal Sunal'ın efsane filmleri arasında yer alan yapımın başrollerinde Şener Şen, İlyas Salman ve Ayşen Gruda bulunuyor.

Komedi türündeki film, daha önce izleyenler veya tekrardan izlemek isteyen izleyicilerine hem nostaljik hem de kahkaha dolu dakikalar yaşatıyor.

Çöpçüler Kralı filminde kuyruk sırası düzenleyen adam rolünde yer alan ünlü ismin kim olduğunu merak edenler, şaşırtan gerçekle karşılaşıyor.

Çöpçüler Kralı filminde, tüp kuyruğunu sıraya sokan oyuncu bakın kimmiş...

Çocuklar Duymasın'ın dedesi

Kemal Sunal'ın canlandırdığı Apti karakterinin tüp kuyruğuna girdiği bir sahnede, sırayı düzene sokan bir genç göze çarpıyor.

Bu genç, Çocuklar Duymasın dizisiyle akıllara kazınan Ferdi Akarnur'un ta kendisi.

Şimdilerde 76 yaşında olan usta oyuncu Ferdi Akarnur, gençlik yıllarında Çöpçüler Kralı'nda rol almıştır.