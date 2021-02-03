Evlenmek istediği kişinin kriterlerini madde madde açıklamasıyla gündemde yer alan isimlerden Coşkun Sabah, Demet Akalın ve Alişan'ın programına konuk oldu. Peki Coşkun Sabah kimdir, kaç yaşında?

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemin merak edilen isimleri arasında yer alan Coşkun Sabah, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu.

Sosyal medyadan onlarca evlilik teklifi aldığını söyleyen usta sanatçı Coşkun Sabah, evlilik kriterlerini sıralamasının ardından gündemin çok konuşulan isimleri arasına girdi.

Kızı Roza'ya dair çarpıcı açıklamalarda bulunan usta sanatçı, eleştiri almaya devam ediyor..

Sanat hayatında hit bestelere imza atan Coşkun Sabah'a dair bilgiler merak konusu oldu. Peki Coşkun Sabah kimdir, kaç yaşında? Coşkun Sabah'ın kızı Roza kimdir? İşte detaylar..

COŞKU SABAH KİMDİR?

Coşkun Sabah, 16 Ekim 1952 tarihinde Diyarbakır’da Süryani bir ailenin ikinci oğlu olarak doğmuştur. Annesinin adı Roza, babasının adı Tekin'dir.

Gülben Ergen'in de aranjörlüğünü yapan Taşkın Sabah kardeşi, keman ve ud sanatçısı olan Bülent Sabah ise abisidir. Çocukluğu Diyarbakır’da geçmiştir. Müziğe 9 yaşında babasına ait olan cümbüşü kendi kendine öğrenmesiyle başladı.

Coşkun Sabah ilkokulu Diyarbakır’da lise eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır.

Çok sayıda hit olmuş bestesi vardır ve 1980'li yılların sonu 1990'lı yılların başında büyük bir çıkış yakalamış olup Tsm-Pop ve Fantezi müzik arasında, kendisinin "Coşkun Sabah tarzı" olarak adlandırdığı bir tarzda müzik yapmıştır. Son yılların önemli ud virtüözlerindendir.

Coşkun Sabah’ın seksen kadar bestesi olup, bunlardan en az yirmi tanesi bir çok sanatçı tarafından seslendirilmiş ve “hit” olmuştur.

Bestelerinin büyük çoğunluğunda söz yazarı olarak Ahmet Selçuk İlkan, İlkan San, Ali Tekintüre, Aşkın Tuna gibi söz yazarlarının imzası olmakla birlikte kendisinin sözlerini yazdığı yirmi bestesi vardır.

Coşkun Sabah, 1997 yılında eski manken 1995 Türkiye 2. Güzeli Ceyda Okay ile evlendi, çiftin Roza ve Helen adını verdikleri iki kızlarının olduğu evlilik 2017 yılında sonlandı.

COŞKUN SABAH'IN KIZI ROZA KİMDİR?

Coşkun Sabah'ın Ceyda Okay ile evliliğinden olan Roza Sabah, 1999 yılının nisan ayında dünyaya gelmiştir. İngiltere'de öğrenimini devam ettiren Roza Sabah, Coşkun Sabah'ın annesinin adını taşıyor.

Coşkun Sabah, kızı Roza doğduğunda gazetecilere şu demeçleri vermişti;

"Ceyda hamileyken bebeğin cinsiyetini öğrendiğimizde annemin ismi olan Roza'yı koymak istedik. Roza doğduğunda inanamadık, anneme çok benziyor. Gözlerinin mavi oluşu aynı annem. 2 kuşak sonraya geçebiliyor demek ki. Şarkıcı değil de müzik kadını olmasını isterim. Bir İdil Biret, bir Suna Kan, bir Pekinel kardeşler gibi dünyaca ünlü müzik kadını olmasını çok isterim."