'Cuk oturmuş' Kuruluş Osman'ın Lena'sı büstiyeriyle poz verdi, sosyal medya coştu...

Kuruluş Osman dizisinde bir dönem Savcı Bey'in eşi Lena'ya hayat veren Seray Kaya, cesur pozlarıyla gündemde. Güzel oyuncu Seray Kaya'nın büstiyeriyle verdiği poza beğeni yağdı.

ATV ekranlarının reytign rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Kadrosunda Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi tarihe ışık tutarken, oyuncuları da seyirciler tarafından yakından takip ediliyor.

Çarşamba akşamları yeni bölümü yayınlanan Kuruluş Osman kadrosu, bir eksildi, bir azaldı.

Kuruluş Osman dizisinde kısa bir dönem yer alan Seray Kaya, canlandırdığı Lena karakteriyle akıllarda kalmayı başardı.

Dizide Savcı Bey'in eşi Lena'ya hayat veren Seray Kaya'nın macerası uzun sürmedi.

"Kocamın Ailesi" ile yıldızı parlayan, "Kadın" dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan, son olarak da "Kuruluş Osman"ın ardından "Mahkum" dizisinde boy gösteren güzel oyuncu Seray Kaya, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Büstiyerli pozu beğenildi

Instagram'da 1 milyona yakın takipçiye sahip olan Seray Kaya, cesur paylaşımıyla beğenileri aldı.

31 yaşındaki oyuncu gömleğini omuzlarına indirdi, büstiyeriyle poz verdi. Seray Kaya, paylaşımına şu notu da ekledi:

"Ben kadınım…

Her öldürdüğünüzde ben yeniden doğarım. Her canımı yaktığınızda, bedenim de, ruhum da açtığınız her yarada yeniden çiçekler açarım. Çocukluğumla, dekoltemle, kusurlarımla, kusursuzluğumla, açıklığımla, kapalılığımla, tüm benliğimle ben muhteşemim.

Kendimi seviyorum"

İşte Seray Kaya'nın o pozları...