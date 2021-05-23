Çukur 129. bölüm 2. fragmanı: Yamaç ve Efsun evleniyor

Dört sezon boyunca aksiyon dolu macerasını sürdüren Çukur dizisi, heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Dizinin merakla beklenen 129. bölüm 2. fragmanı da yayımlandı. İşte 129. bölüm 2. fragmanı..

Show TV ekranlarında yayımlanan, senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı ve yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği Çukur dizisinin yeni bölümünden 2. tanıtım yayımlandı.

Son olarak 10 Mayıs tarihinde 128. bölümüyle ekranlarda yer alan fenomen dizi, Ramazan Bayramı nedeniyle bir hafta ara vermişti.

Dizinin sıkı takipçileri, 128. bölümünde oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizinin 129. yeni bölüm fragmanının yayımlanıp yayımlanmadığını merak ediyor.

İşte, Çukur 4. sezon 37. bölüm 2. fragmanı...

Çukur 4.Sezon 37.Bölüm 2.Fragman İZLE

ÇUKUR VE EFSUN EVLENİYOR

Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan ve başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi, en son 128. bölümüyle ekranlara gelmiş ve bayram arası vermişti.

128. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin merakla beklenen 4. sezon 37. bölümünden bir fragman daha yayımlandı.

Yamaç ile Efsun'un düğününden renkli anların görüldüğü fragmanda, çiftin mutluluğu yüzleri güldürüyor.

Amca'nın yeni planı merak uyandırırken, Şahram'ın gelişi Çukur'da büyük ses getiriyor. Mahalleye yapılan saldırı nefesleri keserken, Koçovalılar ile Şahram'ın karşılaşmasında yaşanacaklar heyecanla bekleniyor.

ÇUKUR 4. SEZON 36. BÖLÜMDE NE OLDU?

Karaca ve Celasun'un, Amca tarafından öldürüldüğü ortaya çıkınca Çukur'da beklenen büyük savaş başladı. Koçovalı kardeşler yeniden bir araya gelerek, Amca'nın peşine düştü.

Yamaç ve peşindekileri atlatmak isteyen Nedim, kendisini yem olarak kullandı ve Amca'nın güvenli bir eve geçmesini sağladı. Koçovalılar ise yakaladıkları Nedim'in, ellerinden kaçmasına izin vererek onu takibe aldılar ve yaptıkları plan sonucunda Amca'ya ulaştılar.

Aksiyon dolu anların soluksuz izlendiği bölümün final sahnesi herkesi şoke etti. Cumali Amca, bir helikopterle kaçmayı başarırken geride kalan Nedim, Vartolu tarafından öldürüldü.

Amca'yı ellerinden kaçıran Yamaç'ın, "Biz bitti demeden bitmez!" sözleri, Koçovalı kardeşlerin intikamlarından vazgeçmeyeceğini gösterirken, yaşanacak büyük hesaplaşma şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.