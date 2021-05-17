Çukur bu akşam neden yok, final mi yaptı? Çukur yeni bölüm ne zaman?

Çukur bu akşam neden yok, final mi yaptı? Çukur yeni bölüm ne zaman?

Dört sezon boyunca aksiyon dolu macerasını sürdüren Çukur dizisi, Show TV'nin bugünkü yayın akışında yer almadı. Bunun üzerine izleyiciler, Çukur neden yok, final mi yaptı? sorularını gündeme taşıdı.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi, Show TV'nin bugünkü yayın akışından çıkarıldı.

Bir süredir final yapacağı iddialarıyla gündeme gelen Çukur dizisinin 37. yeni bölümünün Show TV'nin yayın akışında yer almaması izleyiciyi meraklandırdı.

Peki, Çukur bu akşam neden yok, final mi yaptı? Çukur yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

ÇUKUR BU AKŞAM NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni Çukur dizisi, 17 Mayıs akşamında yayımlanması beklenen 4. sezon 37. bölümünden kötü haber geldi.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli ile Erkan Kolçak Köstendil’in oynadığı Çukur dizisinin bu hafta yayımlanmayacağı belirtildi. Çukur'un yayınına bayram haftası nedeniyle 1 hafta ara verildiği ifade edildi.

Çukur'un yerine 17 Mayıs Pazartesi akşamı Show TV'de, Gizli Kod ve Öldürme Arzusu filmleri yayımlanacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Çukur dizisinin 4. sezon 37. yeni bölümü, gelecek hafta 24 Mayıs Pazartesi akşamında saat 20.00’da Show TV ekranlarında yayımlanacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un son bölümünde, Koçovalı kardeşler yeniden birbirine kenetlendi ve Amca’dan intikam almak adına yemin etti.

Cumali Amca bir kez daha Koçovalıların elinden son anda kaçmayı başarırken geride kalan Nedim, Vartolu tarafından öldürüldü.

Amca'yı ellerinden kaçıran Yamaç'ın, "Biz bitti demeden bitmez!" sözleri, Koçovalı kardeşlerin intikamlarından vazgeçmeyeceğini bir kez daha gözler önüne sererken yaşanacak büyük hesaplaşmada sonun ne olacağı şimdiden merak edilir bir hale geldi.

Çukurlular, genç yaşta kaybettikleri Karaca ve Celasun'u sonsuzluğa uğurlarken kızını kaybetmenin acısıyla sarsılan Ayşe, Karaca'nın ölümünden tüm Koçovalıları sorumlu tuttu.

Ayşe'nin ağır sözlerinden sonra Cumali, Amca'ya saldırmak için harekete geçti. Kahvenin önünde Cumali'nin yolunu kesen Çukurlu gençler, ona katılmak istediğini söyleseler de daha önce Amca'nın yanında yer aldıkları için hala büyük bir öfke duyan Cumali, herkese büyük tepki göstermekten geri kalmadı.