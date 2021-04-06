Çukur Celasun öldü mü? Kubilay Aka diziden ayrıldı mı? Sebebi belli oldu..

Çukur Celasun öldü mü? Kubilay Aka diziden ayrıldı mı? Sebebi belli oldu..

Show Tv yapımlarından Çukur dizisi yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Bölümde Kubilay Aka'nın canlandırdığı Celasun karakterinin zor anları görüldü. Peki Celasun öldü mü? Kubilay Aka ayrıldı mi?

Ekranların sevilen dizisi Çukur, 123. bölümü ile yayınlandı. Çukur son bölümde izleyenleri bir hayli şaşırtan bir sahne de gösterildi.

Kubilay Aka'nın canlandırdığı Celasun karakterinin araca bindiği sırada boğulma sahnesi izleyicileri meraklandırdı.

Celasun, aracın arka koltuğunda bulunan bir suikastçi tarafından boğularak öldü. Günlerdir yanıtı araştırılan Celasun ölüyor mu, öldü mü soruları da yanıt buldu.

Peki Çukur Celasun öldü mü, Kubilay Aka diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar..

ÇUKUR CELASUN ÖLDÜ MÜ?

Çukur dizisi bir kez daha ayrılık haberiyle gündeme geldi.

5 Nisan tarihli bölümde Celasun'un iple boğulduğu sahneler damga vurdu. Böylelikle, Çukur'un ana karakterlerinden biri daha diziye veda etti.

KUBİLAY AKA ÇUKUR'DA AYRILDI MI?

Çukur dizisinde Celasun rolüne can veren genç oyuncu Kubilay Aka, diziden ayrıldı.

Dört sezon süren Çukur dizisinde adım adım finale yaklaşılıyor. AyYapım imzalı dizide Celasun karakterini canlandıran Kubilay Aka ekibe veda etti.

Aka, OJO Pictures'ın yine Show TV'de seyirciyle buluşacak "Camtavanlar" dizisinde Bensu Soral'la başrol oynayacak.



Oyuncu ise sosyal medya hesabından konu hakkında açılama yaptı; ''4 sene oldu dile kolay. Söylenecek çok fazla şey var ama aile her şeydir sloganıyla yola çıktığımız işte aile gibi olma talihini yaşıyorum sizlerle.'' dedi.

KUBİLAY AKA KİMDİR

12 Nisan 1995 yılında İstanbul’da doğan Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi mezunudur.

Muğla’da özel bir havalimanı şirketinde çalışırken tesadüfen keşfedilen ve Vatanım Sensin dizisinin deneme çekimlerine çağırılan Kubilay Aka, dizide Ali Kemal karakterine hayat vererek ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir.

Show Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Celasun karakterini canlandırmıştır.

Kubilay Aka, 1.83 metre boyunda, 77 kilo ve Koç burcudu